Oyunculuk uğruna öğretmenlikten vazgeçti

- Oyunculuktan önce bir süre öğretmenlik yapmışsınız. Devam etmediğiniz için bir pişmanlık yaşıyor musunuz?

- 2004- 2005 eğitim öğretim yılında öğretmenlik yaptım. Şu ana kadar bir pişmanlık yaşamadım.

Hayalini kurduğum, daha çok arzuladığım oyunculuk hedefine ulaşmıştım sonuçta. Pişman olmasam da çok özlüyorum o bir yıllık süreci. Hem de çok... Sadece bir sene deyip geçmiyorum. İçinde genç nesillere bir şey öğretebilmenin, onların gelişimlerine katkı sağlayabilmenin verdiği mutlulukla, dolu dolu geçen kocaman bir yıldı o.



İZ BIRAKMAK NE GÜZEL

- Öğretmenlikten oyunculuğa geçiş süreci nasıl oldu? Sizi oyuncu olmaya iten şey neydi?

- Türkçe öğretmenliğini okurken ikinci sınıftan itibaren eş zamanlı olarak tiyatro da hayatımdaydı.

Bölümümüzdeki tiyatro topluluğuna dahil olmamla daha ağır basmaya başlamıştı bu tutku. 2004 yılında mezun olur olmaz sözleşmeli öğretmenlik yapmaya başladım. Böylece paramı kazanabilecek ve konservatuvar sınavlarına hazırlanabilecektim. Hatta şubat ayında ara atamada sıra bana geldi ancak gittiğim yerde yetenek sınavlarına hazırlanamam diye bu atamayı es geçtim. Bu zor bir karar oldu benim için ama istediğim şey çok netti: Oyunculuk. Bir senelik öğretmenlik sürecimin bitiminde oyunculuk sınavlarına girip kazandım okulu.

- Öğrencilerinizle iletişiminiz devam ediyor mu?

- Her 24 Kasım' da öğretmenler günümü kutluyorlar. Hepsi kocaman oldu şimdi. Meslek sahibi oldular, çoluk çocuğa karıştılar bile. Bazen ekranda görünce mesaj atıyorlar. Akılda kalmak, iz bırakmak ne güzel şeymiş. Çok seviyorum hepsini.

- Öğretmenlik yapmış bir oyuncu olarak okuduğunuz bölümün mesleğinize ne gibi katkıları oluyor ya da oluyor mu?

- Metni deşifre etme, altmetni okuyabilme, karakterleri yorumlayabilme becerileri senaryo üzerinde büyük bir kolaylık sağlıyor. Etkili ve doğru konuşmayı biliyor olmanız oyuncu olarak sizi güçlü hale getiriyor.





İŞ AHLAKI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR

- Devam eden bir diziye sonradan dahil olmak nasıl bir duygu?

- Sanki futboldaki oyuncu değişikliği gibi. Skor ne olursa olsun takımın gücüne güç katmak adına oyuna sonradan girmek... Sonradan dâhil olmak yine heyecan verici ve büyük bir sorumluluk bence.

- Maraşlı'da canlandırdığınız rolle ilgili bilgi verir misiniz? Savcı Tolga nasıl biri?

- Tolga Güraçar, cumhuriyet savcısı. Unvanının ağırlığını, sorumluluğunu sonuna kadar taşıyan ve yaptığı işin hakkını veren biri. 30'lu yaşlarında eğitimli, kibar ve idealist bir savcı. Haksızlığın her türlüsüne dur diyebilen, zorbalığa aman vermeyen cesur ve gözü kara bir yapısı var. Yaşına rağmen birçok karmaşık dosyayı çözmüş. Fazlasıyla inatçı, zeki ve mantıklı biri Tolga. İşinde çok ciddi ve sert görüyoruz onu.

Sosyal hayatında ise bir o kadar eğlenceli bir adam. İşine tutkuyla bağlı. Ha bir de çok yakışıklı.