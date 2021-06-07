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Giriş Tarihi: 7.6.2021 07:32 Son Güncelleme: 7.6.2021 07:43

mutlu haberi böyle verdi… Hediye kutusundan bebek çıktı

Ayça Erturan mutlu haberi böyle verdi… Hediye kutusundan bebek çıktı

, 4.5 aylık hamile! Oyuncu, müjdeli haberi dostlarına unutulmaz bir şekilde verdi. Erturan, yakınlarına içinde ultrason fotoğrafı olan hediye kutusu verdi. Arkadaşlarının kutuyu açıp bebek müjdesini alınca yaşadıkları sevinç anlarını gizlice kameraya kaydeden oyuncu, bu görüntülerle eğlenceli bir klip hazırladı.

Yönetmen ile 7 yıldır evli olan , 4.5 aylık hamile.

Ailesi ve dostlarına sevinçli haberi bizzat veren oyuncu, uzaktaki arkadaşlarıyla da yaptığı görüntülü görüşmelerle heyecanını paylaştı.

Erturan, içinde ultrason fotoğrafı olan hediye kutusunu arkadaşlarına verirken kamerası da kayıttaydı.

Genç oyuncunun şaka yaptığını sanan sevenleri, şoku kısa sürede atlatıp bebek sevincine ortak oldu.

Erturan, daha sonra aralarında , , , , ve 'nın da olduğu birçok kişinin şaşkın hallerinin yer aldığı gizli kamera görüntülerinden bir de klip hazırlayıp paylaştı.

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Ayça Erturan mutlu haberi böyle verdi… Hediye kutusundan bebek çıktı
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