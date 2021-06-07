Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sevgilisi ile ilk kez kameralara poz verdi!

ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren 1998 doğumlu güzel oyuncu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri....
HERKES SEVGİLİSİNİ MERAK EDİYORDU
Sık sık Rus annesiyle gündeme gelen güzel oyuncu Alina Boz'un özel hayatı yakın mercek altında. Herkes sevgilisini merak ederken, kim olduğunu ve aradaki yaş farkını görünce şaştı kaldı.
İLK KEZ BU KURALI BOZDULAR
Alina Boz, sevgilisi Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile bir süredir birlikte...Kameralardan uzakta ilişkilerini mutlu bir şekilde yürüten çift, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih edenlerden... Ancak ikili bu kuralı uzun bir aradan sonra ilk kez yıktı.
KAMERALARA İLK KEZ POZ VERDİLER
Ünlü çift kameralara ilk kez poz verdi.