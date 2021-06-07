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Giriş Tarihi: 7.6.2021 23:04

Maraşlı'nın 'u sevgilisi ile ilk kez kameralara poz verdi!

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sevgilisi ile ilk kez kameralara poz verdi!

'nin sevilen dizilerinden 'Maraşlı'da karakterine hayat veren , sevgilisi 'nun oğlu Mithat Can Özer ile bir süredir birlikte...Kameralardan uzakta ilişkilerini mutlu bir şekilde yürüten çift, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih edenlerden... Ancak ikili bu kuralı uzun bir aradan sonra ilk kez yıktı. Ünlü çift kameralara ilk kez poz verdi. İşte o poz...

ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde karakterine hayat veren 1998 doğumlu güzel oyuncu , son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri....

HERKES SEVGİLİSİNİ MERAK EDİYORDU

Sık sık Rus annesiyle gündeme gelen güzel oyuncu Alina Boz'un özel hayatı yakın mercek altında. Herkes sevgilisini merak ederken, kim olduğunu ve aradaki yaş farkını görünce şaştı kaldı.

İLK KEZ BU KURALI BOZDULAR

Alina Boz, sevgilisi 'nun oğlu Özer ile bir süredir birlikte...Kameralardan uzakta ilişkilerini mutlu bir şekilde yürüten çift, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih edenlerden... Ancak ikili bu kuralı uzun bir aradan sonra ilk kez yıktı.

KAMERALARA İLK KEZ POZ VERDİLER

Ünlü çift kameralara ilk kez poz verdi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun 39 yaşındaki Mithat Can Özer, magazinden uzakta bir yaşamı tercih ediyor.

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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sevgilisi ile ilk kez kameralara poz verdi!
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