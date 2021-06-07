Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sevgilisi ile ilk kez kameralara poz verdi!

İLK KEZ BU KURALI BOZDULAR

Alina Boz, sevgilisi Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile bir süredir birlikte...Kameralardan uzakta ilişkilerini mutlu bir şekilde yürüten çift, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih edenlerden... Ancak ikili bu kuralı uzun bir aradan sonra ilk kez yıktı.