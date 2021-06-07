Ünlü futbolcu Mesut Özil’in eşi imaj tazeledi! Amine Gülşe bambaşka biri oldu!

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında görkemli bir törenle tescilli güzel Amine Gülşe ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu mutlu evlilikten bir de Eda adında kızları oldu.
İMAJINI TAZELEDİ
Özil ile mutlu evliliğini sürdüren Gülşe, bugün sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü manken, imajını yeniledi.
SARI SAÇLARIYLA SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Koyu renk saçlarında değişikliğe giden Gülşe, sarıya boyattığı saçlarıyla sosyal medyaya adeta damga vurdu.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
Tescilli güzelin son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gülşe'nin yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.