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Giriş Tarihi: 8.6.2021 00:20 Son Güncelleme: 8.6.2021 00:26

Ünlü futbolcu ’in eşi imaj tazeledi! bambaşka biri oldu!

Ünlü futbolcu Mesut Özil’in eşi imaj tazeledi! Amine Gülşe bambaşka biri oldu!

Fenerbahçeli futbolcu ’in eşi 2014 Türkiye Güzeli , imajında yeniliğe gitti. Gülşe, koyu renk olan saçlarının rengini değiştirdi ve tamamen bambaşka biri oldu. Ünlü mankene sosyal medya üzerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Amine Gülşe’nin sosyal medyayı ikiye bölen yeni imajı…

Fenerbahçeli futbolcu , 2019 yılında görkemli bir törenle tescilli güzel ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu mutlu evlilikten bir de Eda adında kızları oldu.

İMAJINI TAZELEDİ

Özil ile mutlu evliliğini sürdüren Gülşe, bugün sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü manken, imajını yeniledi.

SARI SAÇLARIYLA SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Koyu renk saçlarında değişikliğe giden Gülşe, sarıya boyattığı saçlarıyla sosyal medyaya adeta damga vurdu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!

Tescilli güzelin son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gülşe'nin yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Ünlü futbolcu Mesut Özil’in eşi imaj tazeledi! Amine Gülşe bambaşka biri oldu!
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