Ünlü futbolcu Mesut Özil’in eşi imaj tazeledi! Amine Gülşe bambaşka biri oldu!

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında görkemli bir törenle tescilli güzel Amine Gülşe ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu mutlu evlilikten bir de Eda adında kızları oldu.

İMAJINI TAZELEDİ

Özil ile mutlu evliliğini sürdüren Gülşe, bugün sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü manken, imajını yeniledi.