Ezgi Mola başörtülü akademisyene saldırıya tepki gösterdi: "Neşe Nur Akkaya yalnız değildir"

İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında oturduğu sırada başörtülü olduğu gerekçesiyle E.Ç. isimli kişi tarafından önce sözlü saldırıya maruz kalan ardından fiziki şiddete uğrayan İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya sanatçı Ezgi Mola'dan destek geldi.
EZGİ MOLA: "İSTEDİĞİNİ TAKACAK VE SEN SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİN! YETER BE!"
Sanatçı Ezgi Mola, sırf başörtülü olduğu için saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı.
"YETER BE!"
Mola paylaşımında, "İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu "terbiyesizliği" -içimden geçenleri siz anlarsınız artık- iğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana neee, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı .. gibi öğreneceksin! Yeter be!!!!" ifadelerini kullandı. Ezgi Mola ayrıca sosyal medya hesabından #NeseNurAkkayaYalnızDeğildir" etiketini paylaştı.