Ezgi Mola başörtülü akademisyene saldırıya tepki gösterdi: "Neşe Nur Akkaya yalnız değildir"

"YETER BE!"

Mola paylaşımında, "İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu "terbiyesizliği" -içimden geçenleri siz anlarsınız artık- iğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana neee, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı .. gibi öğreneceksin! Yeter be!!!!" ifadelerini kullandı. Ezgi Mola ayrıca sosyal medya hesabından #NeseNurAkkayaYalnızDeğildir" etiketini paylaştı.