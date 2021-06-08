Seyyar partide eğlence

SOSYETE BODRUM'DA YAPILAN TEKNE PARTİSİNDE BULUŞTU
Sosyetenin tanınmış isimleri Ralf-Sanem Tezman, Volkan Büyükhanlı
, Cem Hakko
-Ronit Gülcan
, Beren Saat
, Kenan Doğulu
önceki gün Bodrum'da bir araya geldi. Tezman'ın özel yapım teknesinde buluşan ekip, doyasıya eğlendi. Partinin gözde ismi ise Kenan Doğulu'ydu. Tüm ekip Doğulu'nun şarkılarıyla stres attı.
YENGE HAMİLE
Ünlü basketbolcu Semih Erden
, Boşnak eşi Moni Petkovic
ile önceki gün tatilde görüntülendi. Plajda yürüyüş yapan çiftin bebek beklediği öğrenildi. Hamile olan Petkovic'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.
UÇTU UÇTU EMİR UÇTU
Oyuncu Engin Altan Düzyatan
, eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Emir ve Alara ile Çeşme
'ye gitti. Düzyatan, bir ara havuzda oğlunu havaya atıp onunla oyunlar oynadı.
TATİL RESSAMI
Oyuncu İlkin Tüfekçi, bu yazı Alaçatı'da geçirmeye karar verdi. Geçen hafta ailesiyle birlikte yazlığına giden Tüfekçi, önceki gün bahçesinde resim yaparken renkli pozlar verdi.
BİRAZ NEFES ALALIM
Ünlü sunucu Ebru Akel, Marmaris Bozburun'da tatil yapıyor. Arkadaşlarıyla buluşup keyifli vakit geçiren Akel, sahilde çektiği fotoğrafı "Nefes alalım. Bir kahve, iki satır dostluk, huzur, güneş… Şükür" notuyla paylaştı.
ELLER HAVAYA
Ünlü manken Güzide Duran, ailesiyle birlikte tekne turuna çıktı. Duran, önceki gün teknede şarkılar çalıp bol bol dans etti.