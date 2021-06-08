Son Dakika Haberler: Ezgi Mola dosyasında yeni gelişme

Musa O.'nun tutuksuz yargılanması üzerine oyuncu Ezgi Mola, tepki göstererek 'Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek,rica,umut herşeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun ! Yazıklar olsun !!! #MusaOrhanTutuklansin' ifadelerini kullandı.