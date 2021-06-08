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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:11 Son Güncelleme: 8.6.2021 11:29

Son Dakika Haberler: dosyasında yeni gelişme

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son Dakika Haberler: Ezgi Mola dosyasında yeni gelişme

Ünlü oyuncu hakkında, 'ın ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden 'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola basit yargılama usulüyle yargılanacak.

Cinsel istismar suçundan yargılanan 'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan 'nın dosyası duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle görülecek.

'ın ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden , bıraktığı mektupta, 'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını öne sürmüştü. 'ndan ihraç edilen Musa Orhan hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Musa O.'nun tutuksuz yargılanması üzerine oyuncu Ezgi Mola, tepki göstererek 'Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek,rica,umut herşeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun ! Yazıklar olsun !!! #MusaOrhanTutuklansin' ifadelerini kullandı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ezgi Mola'nın paylaşımı üzerine Musa Orhan'ın avukatı , Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında Ezgi Mola hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DURUŞMASI YAPILMAYACAK

. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya suçun 'belli bir ağırlığa ulaşmadığı' gerekçesiyle duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden yürütülen basit yargılama usulüyle görülmesine karar verdi. Mahkeme Ezgi Mola'ya 15 günlük yazılı savunması için süre verdi.

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Son Dakika Haberler: Ezgi Mola dosyasında yeni gelişme
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