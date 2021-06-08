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Giriş Tarihi: 8.6.2021 21:34 Son Güncelleme: 8.6.2021 21:35

Ünlü oyuncu 'nün başarısı 'da da ses buldu!

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün başarısı İspanya'da da ses buldu!

'nin sevilen ve final yapan dizisi ''de karakterine hayat veren 'nün başarısı dünyada yankı bulmaya başladı. dergisinin edisyonu Türk oyuncu Akın Akınözü için "Yeni ve karşı konulamaz Türk Jönü" ifadesini kullandı.

'' dizisiyle ses getiren ünlü oyuncu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

PEOPLE DERGİSİ'NİN İSPANYOLCA EDİSYONUNDAN ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Hercai dizisi ABD'de yayın yapan Telemundo TV'de yayınlandıktan sonra, dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, Hispaniklerin yeni yıldızı oldu. Bunun üzerine dergisinin İspanyol edisyonunda Akın Akınözü hakkında uzun bir makale yayınlandı.

"YENİ VE KARŞI KONULMAZ TÜRK JÖNÜ"

Moises Gonzalez imzalı makalede Akın Akınözü için "Yeni ve karşı konulamaz Türk Jönü" ifadeleri kullanıldı. Makalede Akın Akınözü'nün biyografisine de yer verildi.

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Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün başarısı İspanya'da da ses buldu!
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