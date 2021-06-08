Usta oyuncu Melek Baykal bu kez çok sert çıktı! Takipçi uğruna beni öldürüyorlar

Usta oyuncu Melek Baykal, hakkında ölüm dedikodusu yayan sosyal medya sayfalarıyla ilgili yasal işlem başlatmak için avukatına talimat verdi.
Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı.
Baykal, kararını takipçilerine şu mesajla duyurdu: "Sevgili takipçilerim, 'Melek Baykal vefat etti' haberiyle kanalına abone toplamaya çalışan vicdansız, insanlıktan uzak birçok YouTube sayfası mevcut.
Avukatım Bilal Küçükşengün asılsız haber yapan mecralarla alakalı hukuki süreci başlatacak. Sağlığım çok şükür çok iyi. Sizleri çok seviyorum."