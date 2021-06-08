Haberler Günaydın Haberleri Usta oyuncu Melek Baykal bu kez çok sert çıktı! Takipçi uğruna beni öldürüyorlar
Giriş Tarihi: 8.6.2021 08:51 Son Güncelleme: 8.6.2021 08:51

Usta oyuncu bu kez çok sert çıktı! Takipçi uğruna beni öldürüyorlar

Usta oyuncu Melek Baykal bu kez çok sert çıktı! Takipçi uğruna beni öldürüyorlar

Ünlü oyuncu , o haberlere . Melek Baykal, hakkında ölüm dedikodusu yayan sosyal medya sayfalarıyla ilgili yasal işlem başlatmak için avukatına talimat verdi. Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı. Usta oyuncu, sevenlerini korkutan bu haberleri yayınlayanlara dava açma kararı aldı.

Usta oyuncu , hakkında ölüm dedikodusu yayan sosyal medya sayfalarıyla ilgili yasal işlem başlatmak için avukatına talimat verdi.

Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı.

Usta oyuncu, sevenlerini korkutan bu haberleri yayınlayanlara dava açma kararı aldı.

Baykal, kararını takipçilerine şu mesajla duyurdu: "Sevgili takipçilerim, 'Melek Baykal vefat etti' haberiyle kanalına abone toplamaya çalışan vicdansız, insanlıktan uzak birçok sayfası mevcut.

Avukatım Bilal Küçükşengün asılsız haber yapan mecralarla alakalı hukuki süreci başlatacak. Sağlığım çok şükür çok iyi. Sizleri çok seviyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Usta oyuncu Melek Baykal bu kez çok sert çıktı! Takipçi uğruna beni öldürüyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA