Bamsı Bey’in intikamı alınıyor… Kuruluş Osman bomba gibi bir bölümle geliyor!

'Kuruluş Osman' 62. bölüm fragmanı... "Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi!" | Video

MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.