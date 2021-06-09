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Giriş Tarihi: 9.6.2021 10:57 Son Güncelleme: 9.6.2021 11:10

’in intikamı alınıyor… bomba gibi bir bölümle geliyor!

Bamsı Bey’in intikamı alınıyor… Kuruluş Osman bomba gibi bir bölümle geliyor!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu ’a ait; genel yönetmenliğini ’ın ve başrolünü karakteriyle ’in üstlendiği ‘’, ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek. Dizinin 62’nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve ’e getirdiği Togay’ın cezasını keserek ’in intikamını alır. Kuruluş Osman, bu akşam bomba gibi bir bölümle geliyor.

'ın 62'nci bölümünde , kurduğu oyunla eline geçirdiği ve 'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek 'in intikamını alır.

Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla 'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

'Kuruluş Osman' 62. bölüm fragmanı... "Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi!" | Video

MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

'ne giderek ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. 'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

MALHUN HATUN'UN OSMAN BEY'E VERDİĞİ MÜJDE NE?

Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek?

Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? , Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

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Bamsı Bey’in intikamı alınıyor… Kuruluş Osman bomba gibi bir bölümle geliyor!
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