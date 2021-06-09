Keremcem romantik anlar yaşattı! İranlı sevgilisine teknede serenat yaptı

Denize girmeden önce gitar çalmaya devam eden ünlü isme, sevgilisi dans ederek eşlik etti. Birbirlerini öpmeye doyamayan çift soluğu denizde aldı.
Milliyet'in haberine göre; Deniz yatağındaki sevgilisini suya batırarak şakalaşan Keremcem'in eğlenceli anları objektiflerimize bu şekilde takıldı.
Keremcem'in sevgilisi Ghazaleh'in üzerine titremesi de dikkat çekti.
Deniz gözlüğüyle bir süre dalış yapan çift sudan çıkar çıkmaz, Keremcem sevgilisine havlu tutarak cömertliğini konuşturdu.
Pandemi döneminde kilo aldığını söyleyen Keremcem, "Pandemide kilo aldım. Gazel, İran yemekleri yaptı, hepsi çok lezzetliydi" açıklamasında bulunmuştu.