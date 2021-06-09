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Giriş Tarihi: 9.6.2021 07:38 Son Güncelleme: 9.6.2021 08:02

romantik anlar yaşattı! İranlı sevgilisine teknede serenat yaptı

Keremcem romantik anlar yaşattı! İranlı sevgilisine teknede serenat yaptı

Şarkıcı , 'lı sevgilisi Ghazaleh Bayat ile mavi tura çıktı. Sevgilisi için doğum günü sürprizi hazırlayan Keremcem'in, Ghazaleh'in üzerine titremesi de dikkat çekti. Teknenin güvertesinde gitar çalarak sevgilisine serenat yapan Keremcem romantik anlar yaşattı. Denize girmeden önce gitar çalmaya devam eden Keremcem’e, sevgilisi dans ederek eşlik etti. Birbirlerini öpmeye doyamayan çift soluğu denizde aldı.

Teknesiyle denize açılan , 'lı sevgilisi Ghazaleh Bayat'a doğum günü sürprizi yaptı. Teknenin güvertesinde gitar çalarak sevgilisine serenat yapan Keremcem romantik anlar yaşattı.

Denize girmeden önce gitar çalmaya devam eden ünlü isme, sevgilisi dans ederek eşlik etti. Birbirlerini öpmeye doyamayan çift soluğu denizde aldı.

Milliyet'in haberine göre; Deniz yatağındaki sevgilisini suya batırarak şakalaşan Keremcem'in eğlenceli anları objektiflerimize bu şekilde takıldı.

Keremcem'in sevgilisi Ghazaleh'in üzerine titremesi de dikkat çekti.

Deniz gözlüğüyle bir süre dalış yapan çift sudan çıkar çıkmaz, Keremcem sevgilisine havlu tutarak cömertliğini konuşturdu.

Pandemi döneminde kilo aldığını söyleyen Keremcem, "Pandemide kilo aldım. , İran yemekleri yaptı, hepsi çok lezzetliydi" açıklamasında bulunmuştu.

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Keremcem romantik anlar yaşattı! İranlı sevgilisine teknede serenat yaptı
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