13 kilo veren Doğa Rutkay son haliyle büyüledi! Tatil sezonunu açan Doğa Rutkay'ın bikinili pozları beğeni topladı

Oyuncu Doğa Rutkay, televizyoncu Kerimcan Kamal ile 2014 yılında evlenmişti. Ünlü çift, 2018'de ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına almıştı.
SEZONU AÇTI
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre eve kapanan 42 yaşındaki oyuncu, tatil sezonunu açtı. Çeşme Alaçatı'da bulunan yazlıklarına gitti.
Ayayorgi Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen Rutkay'ın yanında meslektaşı ve 25 yıllık yakın arkadaşı olan Melisa Doğu da vardı. Eşi ve çocukları ise yoktu.
Arkadaşı Melisa Doğu ile plajda sohbet edip şampanya içen Doğa Rutkay, daha sonra denize girerek serinledi.
FORMUNUN SIRRINI AÇIKLADI
Zayıflığı ile dikkat çeken Doğa Rutkay, ünlülerin yaşam koçu olarak tanınan Şeyda Coşkun yönetiminde diyet ve sıkı bir şekilde spor yaptığını söyledi.
Posta gazetesinin haberine göre; formunun sırrını açıklayan ünlü oyuncu, pandeminin kendisine yaradığını, ocak ayında düğmeye bastığını açıkladı:
"KENDİMİN EN İYİ VERSİYONU OLMAK İSTİYORUM"
Haftanın dört günü ağırlık ve kondisyon çalıştım, pilates yaptım. Sağlıklı beslendim. 69 kilodan 56'ya düştüm. Kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum.
Sık sık eşi ve ikizleri ile görüntülü görüşme yapan Doğa Rutkay, formunu korumak için yaz boyunca bol bol yüzeceğini söyledi.
Güneş ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncunun eşi Kerimcan Kamal, ikizleri Piraye ve Rutkay ile bugün İstanbul'dan Çeşme ye gidecek.