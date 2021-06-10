‘Kimse sevdiğinden ayrı kalmasın’

Sanatçı Serkan Polat
, müzisyenlere destek olmak için enstrümanlarını açık artırmaya çıkardı. Instagram'da Hakan Bilgin moderatörlüğünde yapılan canlı yayına; Şebnem Özinal
, Burçin Orhon
, Ümit Yaşar, Hasan Yalnızoğlu, Orhan Osman, Cihan Okan ve Pınar Çubukçu gibi isimler katıldı.
Canlı yayına bağlanan oyuncu Hasan Yalnızoğlu, "Milli futbolcularımız Mehmet Topal
ve Şener Özbayraklı
adına yayına katılıyorum. İki futbolcumuz Mısırlı Ahmet'in darbukasını 10 bin liraya satın alıp benim aracılığımla şu mesajı iletti: 'Futbolcular topsuz, sanatçılar enstrümansız kalmamalı. Kimse sevdiğinden ayrılmasın diye aldığımız bu enstrümanı Serkan kardeşimize hediye ediyoruz."
Metin Özülkü
de 5 bin liraya bir enstrüman alıp sanatçı meslektaşına destek verdi.