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Giriş Tarihi: 10.6.2021

‘Kimse sevdiğinden ayrı kalmasın’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Kimse sevdiğinden ayrı kalmasın’
Sanatçı , müzisyenlere destek olmak için enstrümanlarını açık artırmaya çıkardı. Instagram'da Hakan Bilgin moderatörlüğünde yapılan canlı yayına; , , Ümit Yaşar, Hasan Yalnızoğlu, Orhan Osman, Cihan Okan ve Pınar Çubukçu gibi isimler katıldı.
Canlı yayına bağlanan oyuncu Hasan Yalnızoğlu, "Milli futbolcularımız ve adına yayına katılıyorum. İki futbolcumuz Mısırlı Ahmet'in darbukasını 10 bin liraya satın alıp benim aracılığımla şu mesajı iletti: 'Futbolcular topsuz, sanatçılar enstrümansız kalmamalı. Kimse sevdiğinden ayrılmasın diye aldığımız bu enstrümanı Serkan kardeşimize hediye ediyoruz."
de 5 bin liraya bir enstrüman alıp sanatçı meslektaşına destek verdi.
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‘Kimse sevdiğinden ayrı kalmasın’
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