Yağmur Tanrısevsin ‘Kalp Yarası’ndaki rolünü anlattı

Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu
'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan, medeniyetlerin buluşma noktası Hatay
- Antakya
'nın etkileyici coğrafyasında geçen atv
dizisi 'Kalp Yarası
', yaz ekranının en çok ilgi gören yapımlarından biri olacak.
Yayınlanan tanıtımları ile şimdiden büyük ilgi uyandıran dizinin başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin
, canlandırdığı Ayşe karakteriyle ilgili "Ayşe', güçlü bir kadın. Hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen, sıcak, samimi, eğlenceli ve bizden biri" diye konuştu.
Dizide Gökhan Alkan, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray gibi oyuncular da rol alıyor.
'GÜÇLÜ DURUŞU BENİ ETKİLEDİ'
Tanrısevsin karakterinin yaşayacağı yolculuğu ise şöyle anlattı: "İzleyenler çok sevecek 'Ayşe'yi. Çabuk sahiplenecekler. 'Ayşe'nin hayatı bir günde değişecek. Alışkın olmadığı bir şehre, kendi hayatının çok zıttı bir hayata ve insanlara adapte olmaya çalışacak. Gerçek anlamda bir yaşam mücadelesi izleyeceğiz. Güçlü duruşu ve yaşadığı zorluklara rağmen mutlu olmayı bilmesi yakaladı beni... Ne yaşarsa yaşasın içinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kuran biri. Ayrıca gerçek bir hayvansever. Onunla empati kurmak ve onu sevmek zor değil bence..."