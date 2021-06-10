Haberler Günaydın Haberleri Yağmur Tanrısevsin ‘Kalp Yarası’ndaki rolünü anlattı
Giriş Tarihi: 10.6.2021

’ndaki rolünü anlattı

Yağmur Tanrısevsin ‘Kalp Yarası’ndaki rolünü anlattı

Yakında ekranlarında başlayacak olan dizisinin oyuncusu , canlandıracağı Ayşe karakterini anlattı: “Ayşe; sıcak, samimi, eğlenceli biri. Onun hayatında bir gün içinde her şey değişecek. Ayşe, alışkın olmadığı bir şehre, kendi hayatının çok zıttı bir yaşama adapte olmaya çalışacak.”

Sektörün duayen ismi 'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan, medeniyetlerin buluşma noktası - 'nın etkileyici coğrafyasında geçen dizisi '', yaz ekranının en çok ilgi gören yapımlarından biri olacak.



Yayınlanan tanıtımları ile şimdiden büyük ilgi uyandıran dizinin başrol oyuncularından , canlandırdığı Ayşe karakteriyle ilgili "Ayşe', güçlü bir kadın. Hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen, sıcak, samimi, eğlenceli ve bizden biri" diye konuştu.
Dizide Gökhan Alkan, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray gibi oyuncular da rol alıyor.



'GÜÇLÜ DURUŞU BENİ ETKİLEDİ'
Tanrısevsin karakterinin yaşayacağı yolculuğu ise şöyle anlattı: "İzleyenler çok sevecek 'Ayşe'yi. Çabuk sahiplenecekler. 'Ayşe'nin hayatı bir günde değişecek. Alışkın olmadığı bir şehre, kendi hayatının çok zıttı bir hayata ve insanlara adapte olmaya çalışacak. Gerçek anlamda bir yaşam mücadelesi izleyeceğiz. Güçlü duruşu ve yaşadığı zorluklara rağmen mutlu olmayı bilmesi yakaladı beni... Ne yaşarsa yaşasın içinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kuran biri. Ayrıca gerçek bir hayvansever. Onunla empati kurmak ve onu sevmek zor değil bence..."

ARKADAŞINA GÖNDER
Yağmur Tanrısevsin ‘Kalp Yarası’ndaki rolünü anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA