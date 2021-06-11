Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz’ün aşkı kısa sürdü! Ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan oyuncu Bahar Şahin ile Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz çiftinden kötü haber geldi.
Yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz'ün ayrıldığı öğrenildi.
DORUKHAN'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz sevgilisine, "Birlikte yurtdışına gidelim" önerisinde bulundu. Bu teklifi kabul etmeyen Şahin, sevgilisinden ayrıldı.
İkilinin ayrılığı sevenlerini üzdü. Dorukhan Toköz'ün Euro 2020 sonrası yurtdışına transfer olması bekleniyor.