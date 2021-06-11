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Giriş Tarihi: 11.6.2021 11:08 Son Güncelleme: 11.6.2021 11:09

ile ’ün aşkı kısa sürdü! Ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz’ün aşkı kısa sürdü! Ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan ile 'ün ayrıldığı iddia edildi. ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz sevgilisine, "Birlikte yurtdışına gidelim" önerisinde bulundu. Bu teklifi kabul etmeyen Şahin, sevgilisinden ayrıldı. İkilinin ayrılığı sevenlerini üzdü. Dorukhan Toköz'ün sonrası yurtdışına transfer olması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu çiftinden kötü haber geldi.

Yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz'ün ayrıldığı öğrenildi.

DORUKHAN'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz sevgilisine, "Birlikte yurtdışına gidelim" önerisinde bulundu. Bu teklifi kabul etmeyen Şahin, sevgilisinden ayrıldı.

İkilinin ayrılığı sevenlerini üzdü. Dorukhan Toköz'ün sonrası yurtdışına transfer olması bekleniyor.

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Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz’ün aşkı kısa sürdü! Ayrılık nedeni ortaya çıktı!
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