Defne Samyeli o karara itiraz etti! Mustafa Sandal’dan şikayetçi olmuştu…

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' isimli kitabında kendisi hakkında yazdıkları nedeniyle "basın yoluyla hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle şarkıcıdan şikayetçi olmuştu.
Savcılık üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat kararı verdi.
EKSİK İNCELEME İDDİASI
Hürriyet'in haberine göre; Samyeli'nin Sandal'a açtığı 1 liralık manevi tazminat davası da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Samyeli'nin avukatı, "Asliye Ceza Mahkemesi eksik inceleme yapmıştır.