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Giriş Tarihi: 11.6.2021 10:08 Son Güncelleme: 11.6.2021 10:16

o karara itiraz etti! ’dan şikayetçi olmuştu…

Defne Samyeli o karara itiraz etti! Mustafa Sandal’dan şikayetçi olmuştu…

ile arasında sular bir türlü durulmuyor. Şarkıcı Defne Samyeli, “Beni Ağlatma” kitabında ilişki yaşadıklarını yazarak saygınlığını zedelediği iddiasıyla şikayetçi olduğu popçu Mustafa Sandal’a beraat kararı verilmesine itiraz etti.

, 'ın 'Beni Ağlatma' isimli kitabında kendisi hakkında yazdıkları nedeniyle "basın yoluyla hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle şarkıcıdan şikayetçi olmuştu.

Savcılık üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İstanbul , söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat kararı verdi.

EKSİK İNCELEME İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre; Samyeli'nin Sandal'a açtığı 1 liralık manevi tazminat davası da 'nde görüldü. Samyeli'nin avukatı, "Asliye Ceza Mahkemesi eksik inceleme yapmıştır.

Karara itiraz ettik. Sandal ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması suçunu da işlemiştir" dedi. Mahkeme, ceza mahkemesi kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Defne Samyeli o karara itiraz etti! Mustafa Sandal’dan şikayetçi olmuştu…
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