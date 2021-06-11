Güzel oyuncu Mine Tugay yıllar sonra itiraf etti! "Hala atlatamadım"

"HALA ATLATAMADIM"

Tugay, takipçisinden gelen "Sevdiklerini zamansız kaybetmek" cevabı üzerine ise; "Bunu ben yaşadım. Hala atlatabildiğimi düşünmüyorum. Ama hayat bize ne getirirse kabulümüz olmalı. Başka türlü akıl sağlığımızı koruyamayız." diye cevap verdi.