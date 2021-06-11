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Giriş Tarihi: 11.6.2021 09:08 Son Güncelleme: 11.6.2021 09:12

Güzel oyuncu yıllar sonra itiraf etti! "Hala atlatamadım"

Güzel oyuncu Mine Tugay yıllar sonra itiraf etti! Hala atlatamadım

ve gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu , özellikle güzelliği ile sosyal medya sıklıkla adı geçen ünlüler arasında bulunuyor. Mine Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile soru cevap yaptı. Tugay, takipçisinden gelen “Sevdiklerini zamansız kaybetmek” cevabı üzerine ise; “Bunu ben yaşadım. Hala atlatabildiğimi düşünmüyorum. Ama hayat bize ne getirirse kabulümüz olmalı. Başka türlü akıl sağlığımızı koruyamayız.” diye cevap verdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan , sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin korkularını sordu.

Gelen cevaplar üzerine takipçilerine destek mesajları yollayan Mine Tugay, "Hayat bize ne getirirse kabulümüz olmalı. Başka türlü akıl sağlığımızı koruyamayız" dedi.

"ZATEN 'AN' HAPSOLMAZ"
Başarılı ve güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Birkaç gün önce tatil sezonunu açan ve bikinili fotoğraflarıyla oldukça konuşulan Mine Tugay, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hem güzelliği hem de oyunculuktaki başarısı ile adından söz ettiren Tugay, hesabı üzerinden takipçileri ile soru-cevap yaptı.

Takipçilerine korkularını soran Mine Tugay, gelen cevaplar üzerine takipçilerine kendi fikirlerini sunarak, bazı tavsiyelerde bulundu.

Tugay, takipçisinden gelen "Fotoğraf karesinin içinde kalmaktan korkuyorum" sorusuna cevap olarak; "Zaten 'an' hapsolmaz, belki seni yabancılaştıran budur" dedi.

"HALA ATLATAMADIM"
Tugay, takipçisinden gelen "Sevdiklerini zamansız kaybetmek" cevabı üzerine ise; "Bunu ben yaşadım. Hala atlatabildiğimi düşünmüyorum. Ama hayat bize ne getirirse kabulümüz olmalı. Başka türlü akıl sağlığımızı koruyamayız." diye cevap verdi.

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Güzel oyuncu Mine Tugay yıllar sonra itiraf etti! "Hala atlatamadım"
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