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Giriş Tarihi: 11.6.2021 07:29 Son Güncelleme: 11.6.2021 07:42

hayranları sabırsızlıkla bekliyordu... Müjdeli haber geldi! !

Kıvanç Tatlıtuğ hayranları sabırsızlıkla bekliyordu... Müjdeli haber geldi! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!

gündemine düşen son dakika iddiasına göre 'un 44 yaşındaki eşi . Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranlarının dört gözle beklediği haberi sonunda geldi. Sosyal medyada en çok konuşulanlardan olan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un bebekleri olacak iddiası magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. Çift tarafından henüz bir açıklama yapılmadı ama Kıvanç Tatlıtuğ hayranları şimdiden "Ülkenin en güzel bebeklerinden biri için geri sayım başladı" yorumlarında bulundu. İşte bebek haberinin ayrıntıları...

Mutlu evlilikleri ve kariyerlerindeki başarılarıyla dünyasının en örnek çiftleri arasında yer alan Tatlıtuğ ile hakkında 'tatlı' bir iddia ortaya atıldı.

Dedikodulara göre; birkaç yıldır sahibi olmayı çok arzulayan ünlü çift, sonunda bu hayallerine kavuştu.

Magazin gündemine düşen son dakika iddiasına göre Kıvanç Tatlıtuğ'un 44 yaşındaki eşi .

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddiaya göre; eşinin olduğu haberi 37 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'u havalara uçurdu.

'Blogyagmuru' isimli Instagram hesabının çiftin en yakınlarına dayanarak ortaya attığı bu iddia sonrasında sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

"Kıvanç'ın kızı da olsa oğlu da olsa güzel olacağı kesin", "Anne güzel, baba güzel… Bebek doğuştan şanslı",

"Ülkenin en güzel bebeklerinden biri için geri sayım başladı", "Başak ne şanslı. Hamileyken bebeği benzesin diye yıldızlarının fotoğrafına değil eşine bakacak."

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Kıvanç Tatlıtuğ hayranları sabırsızlıkla bekliyordu... Müjdeli haber geldi! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
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