Kıvanç Tatlıtuğ hayranları sabırsızlıkla bekliyordu... Müjdeli haber geldi! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!

Mutlu evlilikleri ve kariyerlerindeki başarılarıyla magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında yer alan Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında 'tatlı' bir iddia ortaya atıldı.
Dedikodulara göre; birkaç yıldır bebek sahibi olmayı çok arzulayan ünlü çift, sonunda bu hayallerine kavuştu.
Magazin gündemine düşen son dakika iddiasına göre Kıvanç Tatlıtuğ'un 44 yaşındaki eşi Başak Dizer hamile.
Sosyal medyada hızla yayılan bu iddiaya göre; eşinin hamile olduğu haberi 37 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'u havalara uçurdu.
'Blogyagmuru' isimli Instagram hesabının çiftin en yakınlarına dayanarak ortaya attığı bu iddia sonrasında sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:
"Kıvanç'ın kızı da olsa oğlu da olsa güzel olacağı kesin", "Anne güzel, baba güzel… Bebek doğuştan şanslı",
"Ülkenin en güzel bebeklerinden biri için geri sayım başladı", "Başak ne şanslı. Hamileyken bebeği benzesin diye Hollywood yıldızlarının fotoğrafına değil eşine bakacak."