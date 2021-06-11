Ünlü oyuncu Bursa’da! Yavru ayıyı biberonla besledi

Ekranların sevilen ünlü oyuncusu Aslıhan Gürbüz, ailesiyle birlikte Bursa'da bulunan Longoz Ormanı ve Ovakorusu Ayı Barınağını ziyaret etti. Gürbüz barınaktaki Dolunay isimli yavru ayıyı kendi elleriyle besledi.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, annesi Sevim Gürbüz ve kardeşi Ayhan Gürbüz ile birlikte Bursa'nın Karacabey ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Doğa Koruma ve Millî Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ovakorusu Ayı Barınağını gezen Aslıhan Gürbüz, vatandaşlar tarafından Sakarya'da bulunan ve öksüz kaldığı için barınağa getirilen yavru ayı 'Dolunay'ı biberonla besledi.

LONGOZ'A HAYRAN KALDI



Aslıhan Gürbüz ve ailesinin Bursa'daki diğer durağı ise Karacabey Longoz Ormanı oldu. Bu aylarda çiçek açan ve yaban lavantası olarak da bilinen Karabaş Otları ve nilüfer çiçeklerine hayran kalan Gürbüz, bol bol fotoğraf çekerek o ânları sosyal medya hesaplarında paylaşarak ölümsüzleştirdi.

POŞET ALIP ÇEVREYİ TEMİZLEDİ



Gerçekleştirdiği ziyarette eline aldığı poşetle tek tek yere atılan çöpleri toplayarak doğaya karşı olan hassasiyetini belirten Gürbüz, "İnsanlar bu yerlerin kıymetini bilmiyorlar. Kaçıncı devirde yaşıyoruz, dünya olarak nasıl bir süreçten geçiyoruz hepsi ortada. Ama hala böyle yerlere çöp atabilen, pisliğini bırakabilen insanlar var. Böyle bir yere bunu nasıl atabiliyorlar aklıma almıyor" dedi.