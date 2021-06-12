Hande Ataizi’den yıllar sonra gelen itiraf! Skandal görüntüleriyle dalga geçti

O dönemin en yetenekli ve en renkli ünlülerinden biri olan oyuncu, başrollerden başrollere koşmaya başladı.
Ne de olsa, ilk filmiyle Türkiye'nin en önemli oyunculuk ödülünü alacak kadar yetenekli bir isimdi.
Ancak iyi başlayan kariyeri, merak uyandıran özel hayatının ve renkli kişiliğinin gerisinde kalmaya başladı.
2000'lere gelindiğinde, Hande Ataizi artık oyuncu kimliğiyle değil magazin figürü olmasıyla tanınıyordu.
Seçtiği projelerin de reyting kurbanı olmasıyla iyiden iyiye oyunculuktan uzaklaştı ve sunuculuğa yöneldi.
Hande Ataizi'ni tekrar bir dizide gören izleyiciler, onun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu hatırladı.
"SIKICI BİR HAYATIM OLMADI"
Hande Ataizi, sıkıcı bir hayatı olmamasından memnun olduğunu söyledi.