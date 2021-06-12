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Giriş Tarihi: 12.6.2021 16:25 Son Güncelleme: 12.6.2021 16:50

’den ! Skandal görüntüleriyle dalga geçti

Hande Ataizi’den yıllar sonra gelen itiraf! Skandal görüntüleriyle dalga geçti

Güzel oyuncu , verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Hande Ataizi’nin sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Hande Ataizi’den çok konuşuldu. Hande Ataizi, sıkıcı bir hayatı olmamasından memnun olduğunu söyledi. Her zaman anlatacak bir hikayesi olmasından mutluluk duyduğunu belirten Hande Ataizi, magazincilerden kaçarken tuvalet penceresine sıkışmasıyla da dalga geçti: "İstemiyorsan fotoğrafının çekilmesini, kapıdan çıkıp gidersin. Gidip de damdan atlamaya gerek yok!"

, 1990'lı yıllarda henüz konservatuvarda okurken bir yıldıza dönüşmeye başladı.

O dönemin en yetenekli ve en renkli ünlülerinden biri olan oyuncu, başrollerden başrollere koşmaya başladı.

Ne de olsa, ilk filmiyle Türkiye'nin en önemli oyunculuk ödülünü alacak kadar yetenekli bir isimdi.

Ancak iyi başlayan kariyeri, merak uyandıran özel hayatının ve renkli kişiliğinin gerisinde kalmaya başladı.

2000'lere gelindiğinde, Hande Ataizi artık oyuncu kimliğiyle değil magazin figürü olmasıyla tanınıyordu.

Seçtiği projelerin de reyting kurbanı olmasıyla iyiden iyiye oyunculuktan uzaklaştı ve sunuculuğa yöneldi.

Hande Ataizi'ni tekrar bir dizide gören izleyiciler, onun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu hatırladı.

'nin programına konuk olduğunda kendisiyle açık açık dalga geçti.

"SIKICI BİR HAYATIM OLMADI"

Hande Ataizi, sıkıcı bir hayatı olmamasından memnun olduğunu söyledi.

Her zaman anlatacak bir hikayesi olmasından mutluluk duyduğunu belirten Hande Ataizi, magazincilerden kaçarken tuvalet penceresine sıkışmasıyla da dalga geçti:

"İstemiyorsan fotoğrafının çekilmesini, kapıdan çıkıp gidersin. Gidip de damdan atlamaya gerek yok!"

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Hande Ataizi’den yıllar sonra gelen itiraf! Skandal görüntüleriyle dalga geçti
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