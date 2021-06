Ne şöhretin büyüsüne kapıldım ne de yeteneklerimi yok saydım

Genç oyuncu Hazal Filiz Küçükköse Şamdan Plus dergisi için özel bir çekim yaptı ve soruları yanıtladı. Kendini zorlamayı sevdiğini söyleyen Küçükköse, "İlgi alanlarım sınırsız" dedi.■ Hayata ilk defa bu kadar realist baktığım bir dönemdeyim. Pandemi hayatı ciddiye almayı öğretti. Bazı şeylerin gerçek değerini sorgulamama neden oldu. Eski Hazal'dan biraz daha başka bakıyorum. Daha güçlü hissediyorum ve daha sakin. Ayakları yere basan ve nereye bastığına da dikkat eden biri olduğumu söyleyebilirim. Pandemi sürecinde seçilmiş bir nesil olduk. Yeni dünya düzeni kurulurken biz de onun sosyal denekleriymişiz gibi geliyor.■ Oyunculuk, çocukluğumdan itibaren hedeflerimin arasındaydı. Oyunculuk hayatın içinden o kadar gerçek bir an ki, o anları hissetmek tek bir hayatta bambaşka hayatları tecrübe etmek gibi geliyor. Empati yeteneğini geliştirmiş oluyor. O yüzden de kendimi bulduğum bir nokta oyunculuk. Kendi filmimi çekebileceğim ve kendi hikayemi yazdığım bir film yapmayı çok istiyorum. Farklı karakterler canlandırmayı sevdiğim gibi farklı projeler ve farklı platformlarda da olmak isterim.■ Doğru seçimlerimin yanı sıra yanlış seçimlerim de oldu. İnişler, çıkışlar oyunculuk mesleğinin doğasında var. Bu süreçte psikoloji yönetimi çok önemli. Benim için işin en önemli noktası ise dengelemek. Hiçbir zaman ayaklarımı yerden kesecek kadar duygularıma kapılmadım. Başarının getirdiği şöhretin parlaklığına, hırslara ve kibire yenik düşmedim. Ya da moralimin bozuk olduğunu düşünerek, yeteneklerimi, özgüvenimi yok saymadım. Sanırım bir oyuncuyu besleyen noktalardan biri de başarılı olmak kadar başarısızlığı da bilmek.■ Yetenek doğuştan lütfedilmiş bir varoluş hali. Bunun farkına varılıp onu geliştirmek ve bundan keyif alıp meslek haline dönüştürmek büyük şans. Yeteneği olana fazla güç harcamaya gerek yok. Bunun üzerine gelecek her şey yeteneği destekler ama bana kalırsa tek başına yeterli değil.■ Yeni tanıştığım birinin doğal, yalın ve özgüvenli olması en dikkat ettiğim konudur. Bir de herkesin pek tabii bir hayat hikayesi var, merak da ederim açıkçası. İlk tanışmalarım uzun süreli bu tarz konuşmalarla geçer genelde.■ Güzelliğe bir bütün olarak baktığım için tek başına değerlendirmek açıkçası biraz sığ kalıyor.