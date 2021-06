Sahillerde aile saadeti

OYUNCU Erhan Yazıcıoğlu , eşi Müge Hanım 'la birlikte eski dostları Nilgün Belgün ve Filiz Kutlar ile buluştu. Yakın dostlar yemek yiyip sohbet ederek eski günleri yad etti.PANDEMİDE eşi Mehmet Esinli ile birlikte Bodrum'a yerleşen Nilgün Esinli, Türkbükü'ndeki Atılay Balık'ta uzun süredir görüşmediği bir dostuyla yemek yedi. Ardından, yemek sonrası sahilde yürüyüş yaptı.OYUNCU Cansu Tosun , oğlu Marselle ile tatil yapıyor. Tosun'un hem bikinili pozları hem de oğluyla olan eğlenceli kareleri takipçilerinden büyük ilgi görüyor.ÇEŞME sonrası rotasını Bodrum'a çeviren İdo Tatlıses 'in sevgilisi Yasemin Şefkatli, önceki gün Villa Azur'da görüntülendi. Şefkatli yakın arkadaşlarıyla gün boyu iskelede oturup sohbet etti.AKYAKA'DAKİ kiteboard okulu KiteMercedes by Bilge Öztürk, bu sezon da kapılarını açtı. Mercedes-Benz'in isim sponsorluğunu üstlendiği, kiteboard sporunun öğretilmesi ve bilinirliğinin artırılması amacıyla 2016'da kurulan okulda bugüne kadar yaklaşık 12 bin kişi ağırlandı.OYUNCU İlkin Tüfekçi, Çeşme Alaçatı'daki tatiline devam ediyor. Tüfekçi her fırsatta rüzgar sörfü yapmaktan geri kalmıyor.ŞARKICI Ece Seçkin, tatil sezonunu güneyde açtı. Meslektaşı Derya Uluğ ile mavi tura çıkan Seçkin, siyah bikinisiyle teknede verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Bu arada Seçkin, turda karşılaştığı bir caretta carettayı da büyük bir heyecanla takip etti.ESKİ milli basketbolcu Mirsad Türkcan 45 yaşına girdi. Doğum gününü kutlamak için geldiği Hilton Dalaman'da ailesi ve arkadaşları ile pasta kesen Türkcan, gün boyu plajdaki özel gazebonun keyfini çıkarırken çocukları da aquaparkta eğlenceli saatler geçirdi.