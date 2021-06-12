Son Dakika Magazin Haberi: "Kuliste evcilik oynuyoruz" notuyla paylaştı! Aleyna Tilki'den roman dansı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda aradığı erkekteki özellikleri sıralayan Aleyna Tilki, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullanmıştı. Aleyna Tilki bu sefer de sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla gündem oldu.