Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika Magazin Haberi: "Kuliste evcilik oynuyoruz" notuyla paylaştı! Aleyna Tilki'den roman dansı
Giriş Tarihi: 12.6.2021 18:05 Son Güncelleme: 12.6.2021 18:12

Magazin Haberi: "Kuliste evcilik oynuyoruz" notuyla paylaştı! 'den roman dansı

Son Dakika Magazin Haberi: Kuliste evcilik oynuyoruz notuyla paylaştı! Aleyna Tilki'den roman dansı

Magazin Haberi: Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda aradığı erkekteki özellikleri sıralarken "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun." ifadelerini kullanan genç popçu , bu sefer de sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı dans videosuyla gündem oldu. Roma havası eşliğinde göbek atan Aleyna Tilki paylaşımına, "Rıfatla kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum." dedi. Öte yandan, Aleyna Tilki'nin paylaşımını gören 'nın yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

Son Dakika Magazin Haberleri: 21 yaşındaki genç popçu , açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları magazin gündeminde sürekli olarak kendisine yer buluyor.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda aradığı erkekteki özellikleri sıralayan Aleyna Tilki, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullanmıştı. Aleyna Tilki bu sefer de sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla gündem oldu.

"KULİSTE EVCİLİK OYNUYORUZ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki, makyaj artisti ile kulis hallerini paylaştı. Roman havası eşliğinde göbek atan genç popçu paylaşımına, "Rıfatla kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum." notunu düştü.

Aleyna Tilki'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, 'nın "Seni seviyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı.

Aleyna Tilki'nin dans videosu olay oldu "Kuliste evcilik oynuyoruz" | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Magazin Haberi: "Kuliste evcilik oynuyoruz" notuyla paylaştı! Aleyna Tilki'den roman dansı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA