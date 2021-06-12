Son Dakika Magazin Haberi: "Kuliste evcilik oynuyoruz" notuyla paylaştı! Aleyna Tilki'den roman dansı

Son Dakika Magazin Haberleri: 21 yaşındaki genç popçu Aleyna Tilki, açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları magazin gündeminde sürekli olarak kendisine yer buluyor.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda aradığı erkekteki özellikleri sıralayan Aleyna Tilki, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullanmıştı. Aleyna Tilki bu sefer de sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla gündem oldu.
"KULİSTE EVCİLİK OYNUYORUZ" NOTUYLA PAYLAŞTI
Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki, makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile kulis hallerini paylaştı. Roman havası eşliğinde göbek atan genç popçu paylaşımına, "Rıfatla kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum." notunu düştü.
Aleyna Tilki'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, Şeyma Subaşı'nın "Seni seviyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı.
Aleyna Tilki'nin dans videosu olay oldu "Kuliste evcilik oynuyoruz" | Video