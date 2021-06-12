Ünlü oyuncu Derya Şensoy’dan şaşırtan açıklama! ‘Beni Yusuf diye sevmişler’

Ablası Ferhan Şensoy ile ikiz sanıldığını da belirten ünlü oyuncu, "Aslında aramızda 13 ay var. Biz ikiz gibi büyüdük. Aynı okullara gittik, aynı kıyafetleri giydik. Ayrıca birbirimizin ne yaşadığını da hissederiz. Ferhan'ın başka bir yerde canı sıkkın olsa ben burada onu hissederim ve gider ona sarılırım" diyor.