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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Çoluk çocuk tatil sevinci

Çoluk çocuk tatil sevinci
SEVİMLİ POZ
, eşi , çocukları Burak ve Eliz ile 'ya gitti. Varol, çocuklarıyla oyunlar oynarken sevimli pozlar verdi.



BABA KIZ YÜRÜYÜŞ YAPTI
Oyuncu , Eşi ve kızı Ses ile birlikte 'de tatil yapıyor. Erdim, önceki gün kızıyla birlikte yürüyüş yapıp keyifli bir gün geçirdi.



HEP BERABER AKŞAM GEZMESİ
, sezonun yorgunluğunu ailesiyle birlikte 'da atıyor. Güzel oyuncu, önceki gün eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Can Eyüp ile akşam gezmesine çıktı. Karahan, fotoğraf çektirirken oğullarıyla kahkahalar atıp eğlendi.
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Çoluk çocuk tatil sevinci
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