Çoluk çocuk tatil sevinci

SEVİMLİ POZ
Buse Varol
, eşi Alişan
, çocukları Burak ve Eliz ile Antalya
'ya gitti. Varol, çocuklarıyla oyunlar oynarken sevimli pozlar verdi.
BABA KIZ YÜRÜYÜŞ YAPTI
Oyuncu Ümit Erdim
, Eşi Seda Erdim
ve kızı Ses ile birlikte Çeşme
'de tatil yapıyor. Erdim, önceki gün kızıyla birlikte yürüyüş yapıp keyifli bir gün geçirdi.
HEP BERABER AKŞAM GEZMESİ
Pelin Karahan
, sezonun yorgunluğunu ailesiyle birlikte Bodrum
'da atıyor. Güzel oyuncu, önceki gün eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Can Eyüp ile akşam gezmesine çıktı. Karahan, fotoğraf çektirirken oğullarıyla kahkahalar atıp eğlendi.