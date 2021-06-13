Haberler Günaydın Haberleri Her yer rengarenk
Giriş Tarihi: 13.6.2021

Her yer rengarenk

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Her yer rengarenk
Teknede güneş banyosu
Güzel oyuncu Müjde Uzman, 'daki tatilinin ardından rotasını 'e çevirdi. Arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıkan Uzman, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.



Takipçilerini unutmadı
Didem Uzel, eşi ve oğlu Aslan'la birlikte yaz sezonunu 'da açtı. Ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkaran Uzel bir yandan da paylaşım yaparak takipçilerinin sorularını yanıtlıyor.

Yalnız aşık
Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan tatiline yalnız devam ediyor. Birbirinden renkli fotoğraflar paylaşan Özdemir yalnız kombinleriyle dikkat çekti.



Renkli pareosuyla Teknede güneş banyosu pozlar verdi
Fatih Terim'in küçük kızı , ailesiyle 'da tatiline devam ediyor. Terim, önceki gün tekneyle tura çıktı. Sıkı bir diyet ve spor programıyla zayıflayan Terim, renkli pareosuyla pozlar verdi.

İkizlerle plajda oyun
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı , eşi Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla birlikte Marmaris'e gitti. Akil, önce kızlarıyla denize girdi, ardından plajda oyunlar oynadı.

Ailece deniz keyfi
Şarkıcı Alişan, oyuncu eşi , çocukları Burak ve Eliz ile Kemer'de tatil yapıyor. Çift, önceki gün çocuklarıyla birlikte denizin keyfini çıkardı.



Hem iş hem tatil
Oyuncu Yasemin Allen, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Arkadaş grubuyla kaldığı otelin beach kısmında görüntülenen oyuncu, "Albüm ve müzikal hazırlığı içindeyim. Bu boşlukta arkadaşlarımızla hem iş hem de küçük bir tatil için bir araya geldik" dedi.

Serenay büyüledi
Serenay Sarıkaya, bir dergi çekimi için geldiği Bodrum'da tatiline devam ediyor. Önceki gün çekimlerin devam ettiği otelin iskelesine inen Sarıkaya, bikinisiyle büyüledi. Günü güneşlenerek geçiren oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirleri el sallayarak selamladı. Sarıkaya'nın bugün otelden ayrılıp İstanbul'a döneceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Her yer rengarenk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA