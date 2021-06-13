Her yer rengarenk

Teknede güneş banyosu
Güzel oyuncu Müjde Uzman, Muğla
'daki tatilinin ardından rotasını Marmaris
'e çevirdi. Arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıkan Uzman, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Takipçilerini unutmadı
Didem
Uzel, eşi ve oğlu Aslan'la birlikte yaz sezonunu Dalaman
'da açtı. Ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkaran Uzel bir yandan da paylaşım yaparak takipçilerinin sorularını yanıtlıyor.
Yalnız aşık
Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan Demet Özdemir
tatiline yalnız devam ediyor. Birbirinden renkli fotoğraflar paylaşan Özdemir yalnız kombinleriyle dikkat çekti.
Renkli pareosuyla Teknede güneş banyosu pozlar verdi
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim
, ailesiyle Bodrum
'da tatiline devam ediyor. Terim, önceki gün tekneyle tura çıktı. Sıkı bir diyet ve spor programıyla zayıflayan Terim, renkli pareosuyla pozlar verdi.
İkizlerle plajda oyun
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil
, eşi Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla birlikte Marmaris'e gitti. Akil, önce kızlarıyla denize girdi, ardından plajda oyunlar oynadı.
Ailece deniz keyfi
Şarkıcı Alişan, oyuncu eşi Buse Varol
, çocukları Burak ve Eliz ile Antalya
Kemer'de tatil yapıyor. Çift, önceki gün çocuklarıyla birlikte denizin keyfini çıkardı.
Hem iş hem tatil
Oyuncu Yasemin Allen, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Arkadaş grubuyla kaldığı otelin beach kısmında görüntülenen oyuncu, "Albüm ve müzikal hazırlığı içindeyim. Bu boşlukta arkadaşlarımızla hem iş hem de küçük bir tatil için bir araya geldik" dedi.
Serenay büyüledi
Serenay Sarıkaya, bir dergi çekimi için geldiği Bodrum'da tatiline devam ediyor. Önceki gün çekimlerin devam ettiği otelin iskelesine inen Sarıkaya, bikinisiyle büyüledi. Günü güneşlenerek geçiren oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirleri el sallayarak selamladı. Sarıkaya'nın bugün otelden ayrılıp İstanbul'a döneceği öğrenildi.