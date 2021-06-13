‘Projeyi kabul etmeden önce rejisörü araştırdım’

Hülya Koçyiğit
, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta ünlü sanatçı Güngör Bayrak
'ı ağırladı. Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Yeşilçam
' dizisiyle izleyenlerle buluşan Bayrak, "Bir projeyi kabul etmeden önce rejisörü neler yapmış mutlaka bakarım. Onun görüş açısını anlamaya çalışırım. Sonra tabi ki senaryoya bakarım" diye konuştu. Sinemaya başladığı dönemlerde bir yandan sahneye çıkan bir yandan halk konserleri yaparak başka bir şehirde başka bir sete koşturması hatırlatılan Bayrak, "Hiç yorulmadım. Çalışmayı severim. Eğitimle ilgili her şeyi çok severim. Ben ders veriyorum. Bu aralar işaret dili öğrenmeye çalışıyorum" dedi.