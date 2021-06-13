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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Set ortamımız harika

Set ortamımız harika

’de yakında başlayacak olan dizisinin başrol oyuncularından : Harika bir set ortamı var. Canlandırdığım Ayşe karakterini izleyicinin çok seveceğini düşünüyorum.

Yakında ekranında izleyiciyle buluşacak olan dizisinin başrol oyuncularından , önceki gün çekimlerin gerçekleştiği 'dan 'a geldi. Güzel oyuncu, "Birkaç günlük iznimiz vardı bende İstanbul'daki işlerimi halletmek için kısa süreliğine buraya geldim" dedi.

EKİBİMİZ ÇOK GÜZEL
İzleyiciyle buluşacağı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Tanrısevsin, şöyle konuştu: "Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Çok kaliteli oyuncular ve harika bir set ortamı var. Ayşe karakterini canlandırıyorum. İzleyicinin de onu çok seveceğini düşünüyorum. Çok yakında ekranlarda olacağız."
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Set ortamımız harika
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