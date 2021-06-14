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Giriş Tarihi: 14.6.2021

ile evlenen hakkında şok suçlama 'Sinir hastasıyım sana kötü şeyler yaparım'

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Deniz Uğur ile evlenen Erdinç Gülener hakkında şok suçlama 'Sinir hastasıyım sana kötü şeyler yaparım'

Geçen hafta ile evlenen hakkında şok suçlama! Sunucu Küçük, eski sevgilisi Gülener’den psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia etti. Küçük, “Erdinç beni ‘Sinir hastasıyım sana kötü şeyler yaparım’ sözleriyle tehdit etti” dedi. Gülener hakkında hakaretten dava açıldı

YAŞÇA BÜYÜK
Oyuncu yaklaşık sekiz ay, sunucu Küçük'le birlikte oldu. Sevgililer, şiddetli bir tartışma yaşayınca Eda Pera, soluğu savcılıkta aldı. Genç kadın, savcılığa verdiği dilekçede bir dönem aynı evi paylaştığı, kendisinden yaşça büyük Gülener'den psikolojik şiddet gördüğünü, bir kez de fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİLER
Genç kadın, Erdinç Gülener'in çoğu zaman "Sinir hastasıyım, kızmam halinde sana kötü şeyler yaparım" diyerek kendisini tehdit ettiğini, geçen yıl mart ayında da kendisine hakarette bulunduğunu söyledi. Taraflar uzlaşmaya davet edildi ama iki isim de bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Gülener'in hakaret suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına karar verildi.
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Deniz Uğur ile evlenen Erdinç Gülener hakkında şok suçlama 'Sinir hastasıyım sana kötü şeyler yaparım'
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