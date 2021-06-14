Deniz Uğur ile evlenen Erdinç Gülener hakkında şok suçlama 'Sinir hastasıyım sana kötü şeyler yaparım'

YAŞÇA BÜYÜK
Oyuncu Erdinç Gülener
yaklaşık sekiz ay, sunucu Eda Pera
Küçük'le birlikte oldu. Sevgililer, şiddetli bir tartışma yaşayınca Eda Pera, soluğu savcılıkta aldı. Genç kadın, savcılığa verdiği dilekçede bir dönem aynı evi paylaştığı, kendisinden yaşça büyük Gülener'den psikolojik şiddet gördüğünü, bir kez de fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.
UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİLER
Genç kadın, Erdinç Gülener'in çoğu zaman "Sinir hastasıyım, kızmam halinde sana kötü şeyler yaparım" diyerek kendisini tehdit ettiğini, geçen yıl mart ayında da kendisine hakarette bulunduğunu söyledi. Taraflar uzlaşmaya davet edildi ama iki isim de bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Gülener'in hakaret suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına karar verildi.