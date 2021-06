‘Eski ünlüleri taklit ediyorum yenilerden az reaksiyon geliyor’

Pandemide kendimize yatırım yaptık, yüklendik ve durmadık. Artık boya, badana, sıva ve ahşap işleri benden sorulur... Biz Darıca'lıyız, oradaki çiftliği babamız almıştı, çatıyı söktük, bahçe işleri falan güzel oldu. Orada kedileri, kuşları seviyorum, besliyorum. Geçenlerde komşunun köpeği tadıma baktı, Sivas kangal ısırdı. Beş tane kuduz aşısı oldum.Tipleme yaparken kendimi kaybediyorum. Trump'ı oryantal yaptım çok kıvrak olduğu için. Bazen tepki gösterenler de oluyor. Hoşgörü bizim içimizde, Bülent Ersoy mesela hiç kızmaz, sahnede beni dinlemek hoşuna gider.Eski ünlülerin tiplemelerini yapıyorum hâlâ, beni izleyenlerin yaş ortalaması 40. Yeni birisini taklit ettiğimde az reaksiyon oluyor. Eskiler candır. Yeni nesilden Hadise, Aleyna Tilki iyi olabilir.Bir defa Emrah'la davalık olduk, filmdeki bir sahnenin üstüne şaka yaptım, "Anneme gönderme var" dedi. Annesini Oya Aydoğan canlandırıyordu. İfadede savcıya da yaptım, "O da devam et, güzel yapıyorsun" dedi.Yazlık bir bölgede kendime ait bir yerimin olmasını, orada da komedi kulübü yapmayı isterim. Elimde çok malzeme var, kuklalar, peruklar kıyafetler. Bizim insanlarımız uzun süredir hep aynı şeylere gülüyor, Youtuberler çıksın sahneye yapamazlar. Herkese hitap etmek zor.Kötü bir dönem geçirdiğim anlarda Mehmet Bozdağ'dan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'de oynamam için teklif geldi, pandemi boyunca evde oturuyordum, bana iyi geleceğini düşündüm. O dönemimde komedide oynayamazdım, o yüzden Celaleddin benim için iyi oldu. Beni çok sıcak karşıladılar. Özbekistan'ı çok sevdim, diziyi Özbek Cumhurbaşkanı'nın eşi ile birlikte izledik.Dizide canlandırdığım Türkan Sultan'ı çok sevdim, ancak kadın her yerde kadın. 1200'lerde de hırs var, gelin kaynana olayı var... Çok kuvvetli ve sevgi dolu bir kadın, "Süslenmeyi bildiğiniz kadar devlet işlerini bilin" diyor etrafına.20'li yaşlarda at binerdim, ancak zamanla unuttum. Menajerime "Sadece at üzerinde resim veririm, başka bir şey yapamam" dedim ama sonra biraz destekle bindim. Yokuş inerken çıkarken zorlandım ancak at çok akıllıydı.Tarık'ın (Ünlüoğlu) adını yaşatmak için bir orman yapmayı düşünüyorum. Adı Tarık Ünlüoğlu ormanı olsun. Kuşları, doğayı çok severdi. Allah vergisi yeteneği vardı, iyi de bir komedyendi. Evde sinirlendiği, suratını astığı zaman çok gülerdim.Çok güzel seyahatler yaptık Tarık'la, iyi ki gezmişiz. Hızlı yaşadık, hızlı gitti. Ben çok şanslıyım, Allah onu benim karşıma çıkardı.Endüstri mühendisliği mezunuyum. Sanat sağ beyin, mühendislik sol beyinle ilgilidir; ben kendimi ikisi arasında sıkışmış hissediyorum. Sanat matematikle değil, ruhla yapılır. Mühendislikle alakalı bir şey yapmayı düşünmüyorum.Vokal olarak Şebnem Ferah, Sertap Erener ve Ajda Pekkan gibi isimlerle çalışmak isterim."Saçların orijinal mi?" diye soruyorlar, Selena Gomez'e benzetiyorlar. Saçlarım orijinal, boya yok, Örgü yaptırdım, "Gökkuşağı saçlı kız" diyenler oldu.