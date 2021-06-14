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Giriş Tarihi: 14.6.2021 10:37 Son Güncelleme: 14.6.2021 11:07

Güzel oyuncu hayranlarını korkuttu! Köpek kavgasının arasında kaldı...

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu! Köpek kavgasının arasında kaldı...

Genç oyuncu tatile girdi ama talihsiz bir kaza ile hastanelik oldu. Farah Zeynep Abdullah köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada yaralandı. Serçe parmağı kırılan Abdullah'ın baş parmak tırnağının da çıktığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından hastanede müdahale sonrası paylaşımda bulunan Farah Zeynep Abdullah hayranlarına iyi olduğunu duyurdu.

tatile girdi ama talihsiz bir kaza ile hastanelik oldu.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada yaralandı.

dizisinde canlandırdığı karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah, hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı. Yeni projelerde boy göstereceği iddia edilen Abdullah'ın hesabından yaptığı son paylaşım ise korkuttu.

SARGILI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını Instagram hesabından yayınladığı görsel ile açıkladı.

FOTOĞRAFININ ÜZERİNE NOT DÜŞTÜ

Hayranlarını çok korkutan ünlü isim, paylaşımına "Fotoğraf koyamadım eylülle boldi kavga ederken araya girdim serçe kırık baş parmak tırnağı çıktı diktiler falan olay olaylar" notunu düştü.

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Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu! Köpek kavgasının arasında kaldı...
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