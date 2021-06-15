Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan kapısına bırakılan o nota ateş püskürdü!

CELİL NALÇAKAN KAPISINA BIRAKILAN O NOT İLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI!

Ahu Yağtu ile başrolü paylaştığı Kardeşlerim adlı diziyle son zamanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. 43 yaşındaki ünlü oyuncu kapısına bırakılan o not ile şaşkına uğradı. Sosyal medya hesabından paylaştığı o nota sitem eden Nalçakan, keşke not yerine zilimi çalsaydınız ifadelerini kullandı.