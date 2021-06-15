Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan kapısına bırakılan o nota ateş püskürdü!

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, şimdilerde Kardeşlerim dizisinde büyük bir ilgi ile izleniyor. Ünlü oyuncu, bugün kapısına bırakılan bir not ile neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya hesabından kapısına bırakılan o notu paylaşan Nalçakan, adeta ateş püskürdü.
CELİL NALÇAKAN KAPISINA BIRAKILAN O NOT İLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI!
Ahu Yağtu ile başrolü paylaştığı Kardeşlerim adlı diziyle son zamanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. 43 yaşındaki ünlü oyuncu kapısına bırakılan o not ile şaşkına uğradı. Sosyal medya hesabından paylaştığı o nota sitem eden Nalçakan, keşke not yerine zilimi çalsaydınız ifadelerini kullandı.