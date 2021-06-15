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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:31 Son Güncelleme: 15.6.2021 12:31

'in 'i kapısına bırakılan o nota ateş püskürdü!

Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan kapısına bırakılan o nota ateş püskürdü!

ekranlarında yayınlanan fenomen dizi 'de karakterine hayat veren oyuncu , son paylaşımı ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından kendisine komşusu tarafından bırakılan bir notu paylaşan ünlü oyuncu, bırakılan nota sitem ederek 'Kapıma not asacağınıza, zilime bassaydınız keşke' ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu , şimdilerde dizisinde büyük bir ilgi ile izleniyor. Ünlü oyuncu, bugün kapısına bırakılan bir not ile neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya hesabından kapısına bırakılan o notu paylaşan Nalçakan, adeta ateş püskürdü.

CELİL NALÇAKAN KAPISINA BIRAKILAN O NOT İLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI!

ile başrolü paylaştığı Kardeşlerim adlı diziyle son zamanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. 43 yaşındaki ünlü oyuncu kapısına bırakılan o not ile şaşkına uğradı. Sosyal medya hesabından paylaştığı o nota sitem eden Nalçakan, keşke not yerine zilimi çalsaydınız ifadelerini kullandı.

Köpeği nedeniyle oyuncunun kapısına bırakılan notta yazılanlar ünlü oyuncuyu epey sinirlendirmiş olacak ki hesabından yayınladı.

Köpeği Robin'in adının yanlış yazıldığını 'Rodin değil Robin' şeklinde vurgulayan Nalçakan, notu bırakan komşusuna ismini yazması veya not yerine zilini çalması konusunda sitem ederek yanıt verdi.

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Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan kapısına bırakılan o nota ateş püskürdü!
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