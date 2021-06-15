Maraşlı'da büyük karşılaşma gerçekleşti... Türkiye Maraşlı'yı izledi!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Maraşlı'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,23 izlenme oranı ve %14,87 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Maraşlı'nın 22.bölümünde #BüyükKarşılaşma etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.