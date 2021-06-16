Merakla beklenen "Baş Belası" dizisinden yeni fragman! Geri sayım başladı...

'Baş Belası', 20 Haziran Pazar akşamı atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı 'Baş Belası'ndan ilk bölüm öncesi yeni bir fragman yayınlandı.

atv Baş Belası 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle!

Dizinin komedi ve gerilimi bir arada sunan farklı üslubu sosyal medyada da büyük ilgi görürken, yeni fragmanda psikolog İpek ve cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'nın yollarının kesişmesine neden olan esrarengiz cinayete dair yeni ipuçları yer aldı.