Tatil turu...

GÖCEK'TEN TEKNE POZLARI
ATV dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan oyuncu Hilal Altınbilek
, sezonun yorgunluğunu Göcek'te atıyor. Güzel oyuncu, önceki gün tekneden tatil pozu paylaştı.
HAYVANSEVER OYUNCU
ÜNLÜ oyuncu Seda Türkmen
, Akyaka'da tatiline devam ediyor. Türkmen, gün boyu aralarında eşek ve köpeğin de olduğu hayvanlarla vakit geçirdi, onlarla ilgilendi.
TATİL ALIŞVERİŞİ
OYUNCU Seda Bakan
yazı 2 yaşındaki kızı Leyla ile geçiriyor. Anne-kız önceki gün tatil alışverişine çıktı.
CEMİYET SANAT İÇİN BODRUM'DA BULUŞTU
CEMIYET hayatının ünlü isimleri, Mandarin Oriental Bodrum'da gerçekleşen etkinlikte bir araya geldi. Üç gün süren sanat etkinliğine katılanlar arasında Hacı Sabancı
- Nazlı Kayı
, Yelda-Hakan Tiftik, Elif Dürüst, Esra Oflaz da vardı. Etkinliğin ilk akşamında 11 heykel sanatçısının eserinin yer aldığı 'Duvarların Dışında' sergisinin açılışı gerçekleşti. İkinci günün akşamında birçok koleksiyoner, Loki on the Beach ev sahipliğinde bir araya geldi.
YALIKAVAK'TA YAZ COŞKUSU
POP müziğin sevilen ismi Merve Özbey, Deha Bilimlier ve Rubato, yaz boyunca performanslarıyla, Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant'ta sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcılar, Bodrumlulara unutulmaz anlar yaşatacak.
ŞİŞTE KÜNEFEYE HAYRAN KALDI
BIRLEŞMIŞ Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün Eski Genel Sekreteri ve Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Genel Sekreteri Talep Rifai, eşi Nesrin Rifai ile Bodrum'daki Danış Restaurant'da yemek yedi. Türk yemeklerini çok beğendiğini söyleyen Rifai, şişte künefeye bayıldı. Rifai, işletmenin ortaklarından Danış Ulaç'a Katar'da restoran açma teklifinde bulundu.
ŞAMPİYONLARIN BALIK KEYFİ
ECZACIBAŞI Vitra Voleybol Kadın Takımı antrenörü Ferhat Akbaş, Vakıfbank Voleybol takımı oyuncusu Ayşe Melis Gürkaynak, Türkbükü'ndeki Garo's' Restaurant'ta balık keyfi yaptı. Şampiyonlar birlikte yemek yiyip, işletme sahibi Garo Nişan ve Çetin Sağıroğlu ile fotoğraf çektirdi.