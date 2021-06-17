Emanet’in Seher’i Sıla Türkoğlu’ndan özel hayat açıklaması: Aşk bana yaramıyor!

Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini canlandırdı. 2020'de Emanet dizisinde Seher karakteriyle ilk başrolünü kaptı. Peki oyunculuğa nasıl başladı, unutamadığı set anısı var mı, özel hayatında nasıl biri? Sıla Türkoğlu ile hakkında merak edilenleri konuştuk…

-Oyunculuğa "Ağlama Anne" dizisiyle başladın, "Yemin" dizisiyle devam ettin. Yemin'de yıldızın parladıktan sonra "Emanet" dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldın. Nasıl gidiyor?

Her şey yolunda. Hedeflediğimiz gibi adım adım ilerliyoruz. Çok güzel gidiyor.

-Bize hayat serüvenini biraz anlatır mısın? Nasıl karar verdin oyuncu olmaya, nasıl gelişti süreç?

Birçok dalda bir şeyler denedim. Bir ara resme gidiyordum, voleybol ile ilgilendim. Ama hiçbirinde "Ben bunu ömrümün sonuna kadar yapabilirim" diyemedim. Çünkü en ufak bir darbede kırılıp, "Ben gitmeyeceğim" diyordum. Ta ki lisede bir hocam sağ olsun, amatör bir okul tiyatrosu kurdu. "Gelir misin?" diye davet etti. Ben de hocamı çok seviyordum ve kıramadım. Kulisteki ortam, sahneye çıktığındaki alkış, insanların senin yaptıklarını pür dikkat izlemesi çok hoşuma gitti.

GÖZ ÖNÜNDE OLMAYI SEVİYORUM

Göz önünde olmayı da seviyorum galiba (gülüyor). O yüzden dedim ki; ben bunu yapacağım. Aileme söyledim, sonra tiyatroya başladım. Ailem "Nasıl olsa Sıla sıkılacak, oyunculuk heves olarak kalacak" gözüyle baktı ama pes etmedim. Aileyle biraz çekişmeli biraz sürtüşmeli derken sonunda oldu.

-Çabuk sıkılır mısın bir şeylerden?

Evet. İş konusunda asla sıkılmıyorum ama normalde çok odaklanamam bir şeylere. Ama oyunculukta asla.

-Emanet dizine geçmeden önce biraz Yemin'i sormak istiyorum. Aslında yıldızın Yemin'le parladı desek yanlış olmaz sanırım. Yemin'den Emanet'e geçişin nasıl oldu?

Yemin'de sorumluluklarım daha azdı. Ama hiçbir zaman sıkılmadım. Hiçbir zaman ciddiyetsizlik yapmadım. Çok çalıştım, bu da yönetmenlerimin ve yapımcımın dikkatini çekti. Hep bir sorumluluk bilincindeydim, onlar bana destek oldu. Böylece Emanet'e başladım.

-Bir anda "Hadi Emanet'tesin" gibi mi oldu?

Aslında evet. Yemin'in nasıl biteceği belli değildi. Bana Emanet'ten bahsettiler, "Tamam" dedim. Bir anda gidiyorum Yemin'e veda sahnesi çekmeye çalışıyorum, bir yandan Emanet'in okuma provalarına gidiyorum. Bir anda 'Seher-Suna-Seher-Suna' oldum. Baya hızlı bir süreçti.

-Herkesin gözünde 'Seher'sin şuan. Seni o karakter olarak gören, onunla bağdaştıran pek çok hayranın var. Peki aslında Sıla Türkoğlu kimdir? Hayranlarına gerçek Sıla'yı biraz anlatır mısınız?

Ben daha baskın bir karakterim. Seher ters bir durumla karşılaşsa bile asla kişiliğinden ödün vermiyor. Onların seviyesine inmiyor, muhattap almıyor. Sıla biraz agresif olabilir Seher'e göre (gülüyor). Ben daha dobra bir insanım. Ama ortak yönlerimiz daha fazla.