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Giriş Tarihi: 17.6.2021 21:40

Ünlü oyuncu 'den 'velayet' açıklaması!

Ünlü oyuncu Burak Sergen'den 'velayet' açıklaması!

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastanede 46 gün boyunca tedavi gören ünlü oyuncu 'in eski eşi 'in oğlu Cansın için açtığı velayet davasının sonuçu bugün netlik kazandı. Mahkeme, Cansın'ın velayetinin anneye verilmesine karar verdi. Dava sonrası çıkan haberlerden rahatsızlık duyduğunu belirten Burak Sergen, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sergen, "Yani ortada gündem yaratacak bir şey yok. Anne babası değişmedi oğlumuzun. Sadece mahkeme kararı budur. ve 'de baktığınızda velayetler hep annede olur, olması gereken de budur..." ifadelerini kullandı.

Rol aldığı dizide 'Haluk' karakterini canlandıran ve kısa bir süre önce koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu , hastanede tedavisinin ardından eski günlerine kısa sürede döndü.

NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

Ünlü oyuncu, 46 günlük koronavirüs tedavisi sonrası hastaneden çıkar çıkmaz 3 Haziran tarihinde nişanlısı Nihan Ünsal aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu.

VELAYET DAVASI SONUÇLANDI

Burak Sergen'in eski eşi 'in oğlu Cansın için açtığı velayet davasını sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi.

"ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM!"

Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan ünlü oyuncu Sergen, "Ne kadar özel hayatım ile konuşulmaktan kaçınsam da maalesef bu tür şeylerde kaçamıyoruz...Kötü yorumlar, kötü başlık atılmış yanlış haberler...Yeterince zor bir dönemden geçmekteyiz biraz anlayış rica ediyorum....Bugün gereksiz gündem olan " Velayet" konusu hakkında bilgilendirme yapmak istedim. Aslında yüzde 50 bende yüzde 50 annesinde olan velayetin tamamını almak için dava açıldı ve mahkeme anneye verilmesine karar kıldı. Bu zaten çok beklenen bir haberdi. Yani ortada gündem yaratacak bir şey yok. Anne babası değişmedi oğlumuzun. Sadece mahkeme kararı budur. ve 'de baktığınızda velayetler hep annede olur, olması gereken de budur..." ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu Burak Sergen'den 'velayet' açıklaması!
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