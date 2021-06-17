Son dakika: Ünlü oyuncu Wilma Elles 'dolandırıcılık' suçlamasıyla hakim karşısında!

SAVUNMASINI YAPTI



Bir önceki celse ünlü oyuncu hakkında mahkeme zorla getirme kararı çıkarmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Wilma Elles katıldı. Savunmasında, " Kerem Göğüş eski erkek arkadaşım, hamile kaldığım için iyi gitmeyen ilişkimize devam ettik. Çocuklarım doğduğunda idare etmeye çalıştık ama olmadı. Çocuklarımın baba ismine bile onun adını yazdırmadım. Kerem ile mecbur olmadığım sürece irtibata geçmiyorum. Ne kendisiyle nede şirketiyle birlikte hiçbir ticaret faaliyetim yoktur. Soruşturma dosyasında bahsi geçen Nurcan Elles isimli kişinin soy ismi yanlış yazılmış. Bu kişi benim değil Keren'in dairesidir. 2017 yılında kendi birikimim ile Kerem'in yaptığı inşaatan 7 daire satın aldım. Aldığım daireler Kerem'in sattığı daireler değildi. C.S. İsimli şahıstan satın aldım.