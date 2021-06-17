Son dakika: Ünlü oyuncu Wilma Elles 'dolandırıcılık' suçlamasıyla hakim karşısında!

Göğüş Yapı isimli firmadan daire satın alıp ödemelerin önemli kısmını yapan ancak gayrimenkullerini teslim alamayan 7 mağdur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olmuştu.
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şikayetçilerin sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmesine rağmen gayrimenkulleri alamadıkları belirtilmişti.
10 YILA KADAR HAPİS
İddianamede Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüş'ün birlikte hareket ettikleri anlatılarak, 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 7'şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
SAVUNMASINI YAPTI
Bir önceki celse ünlü oyuncu hakkında mahkeme zorla getirme kararı çıkarmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Wilma Elles katıldı. Savunmasında, " Kerem Göğüş eski erkek arkadaşım, hamile kaldığım için iyi gitmeyen ilişkimize devam ettik. Çocuklarım doğduğunda idare etmeye çalıştık ama olmadı. Çocuklarımın baba ismine bile onun adını yazdırmadım. Kerem ile mecbur olmadığım sürece irtibata geçmiyorum. Ne kendisiyle nede şirketiyle birlikte hiçbir ticaret faaliyetim yoktur. Soruşturma dosyasında bahsi geçen Nurcan Elles isimli kişinin soy ismi yanlış yazılmış. Bu kişi benim değil Keren'in dairesidir. 2017 yılında kendi birikimim ile Kerem'in yaptığı inşaatan 7 daire satın aldım. Aldığım daireler Kerem'in sattığı daireler değildi. C.S. İsimli şahıstan satın aldım.
İCRADAN DAİRE ALDI
Sürekli olarak gayrimenkul işi yaparım, Kerem'in yaptığı binada icra tarafından yapılan satış olduğunu öğrendim. Kredi işlemlerini yetiştiremediğim için evleri satın alamadım. Alıcı olmadığı içinde evlerin satışı gerçekleşmedi. Daha sonra banka tarafından satılan 7 daireyi kredi çekerek 1.2 milyona satın aldım. 18 daireden oluşan binada 14 dairem var. Yarım kalan inşaatı ben tamamladım" dedi.
YAKALAMA KARARI ÇIKTI
Mahkeme, eksik hususların giderilmesine ve sanık Kerem Göğüş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.