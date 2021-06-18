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Giriş Tarihi: 18.6.2021 08:29 Son Güncelleme: 18.6.2021 09:13

Aşkın ilk fotoğrafı! Ünlü oyuncu ile böyle görüntülendi!

Aşkın ilk fotoğrafı! Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli böyle görüntülendi!

dizisiyle yıldızı parlayan , hayatıyla gündem oldu. Nehir Erdoğan sevgilisi ile görüntülendi. Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli’nin fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Nehir Erdoğan, bir süredir 'ın eski eşi ressam Renan Kaleli ile birlikte. Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında oyuncu Hatice Aslan ile evliydi. Özel hayatıyla gündeme gelmemeye çalışan güzel oyuncu, 2014 yılında görüntü yönetmeni ile evlenip 'e yerleşmişti. Erdoğan, sürpriz bir şekilde 2017 yılında Ahmet Sesigürgil'den boşanmıştı. Erdoğan’ın, 2 yıldır Hatice Aslan’ın eski eşi Renan Kaleli’yle aşk yaşadığı konuşuluyordu. Aşkın ilk karesi ’dan geldi. Çift, ’daki bir otelde görüntülendi.

Bir süredir yaşadıkları konuşulan ile , objektiflere yansıdı. 'da tatil yapan çift, önce tartışıp birbirine küstü, ardından barışıp şakalaştı.

Nehir Erdoğan 2014'te görüntü yönetmeni 'le nikâh masasına oturmuş, çiftin evliliği üç yıl sürmüştü.

Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan'ın, 2 yıldır 'ın eski eşi Renan Kaleli'yle aşk yaşadığı konuşuluyordu. Aşkın ilk karesi Bodrum'dan geldi. Çift, 'daki bir otelde görüntülendi.

Erdoğan ile Kaleli, sabah saatlerinde tartışma yaşadı. Nehir Erdoğan kaldıkları otelin balkonunda ağlarken, Kaleli ise hararetli şekilde telefonla konuşurken görüntülendi. Çift, öğle saatlerinde ise havuz başına indi ve aralarındaki sorunu çözdü.

AYAĞINI BURKTU

Akşam saatlerinde Akyarlar'daki bir plaja giden Nehir Erdoğan, sevgilisiyle görüntülenmemek için bir araya gelmedi.

Mekanın barında vakit geçiren ve sevgilisini yalnız bırakan Erdoğan, bir arkadaşıyla iskeleye giderek sohbet etti.

Güneş battıktan sonra plajda kimsenin kalmamasını fırsat bilen oyuncu, önce iskelede zıpladı, ardından arkadaşına su atarak şakalaştı. Zıplarken ayağını burkan Nehir Erdoğan topallayarak otelin yolunu tuttu.

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Aşkın ilk fotoğrafı! Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli böyle görüntülendi!
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