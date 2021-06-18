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Giriş Tarihi: 18.6.2021 07:35 Son Güncelleme: 18.6.2021 07:39

’ı sosyal medyada çıldırttılar! Yeşil saç kavgası

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Farah Zeynep Abdullah’ı sosyal medyada çıldırttılar! Yeşil saç kavgası

Oyuncu ’ı, sosyal medyada çıldırttılar. Farah Zeynep Abdullah, yeşile boyattığı saçı için çirkin benzetme yapan hayranını ‘Beni küçük düşürdü’ diyerek savcılığa şikayet etti.

, bir süre önce değişiklik yapıp saçlarının bir bölümünü yeşile boyattı.

FARAH'I ÜZEN YORUM
Magazin gündemini uzun süre meşgul eden saç rengi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Bazı takipçilerinin övgüsünü alan oyuncu, bir takipçi yüzünden çok üzüldü.

Bir kullanıcısı 'Yeşil saç ne Zeynep, iyice b..k gibi olmuşsun' şeklinde bir yorum yaptı.

'AŞAĞILANDIM' DEDİ
Söz konusu yorum, kısa süre içerisinde binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bu durum Farah Zeynep'i fena kızdırdı.

Yorum sonrası savcılığa başvuran oyuncu, yazılanlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, aşağılandığını ileri sürdü.

Kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını isteyen ünlü oyuncunun ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Farah Zeynep Abdullah’ı sosyal medyada çıldırttılar! Yeşil saç kavgası
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