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Giriş Tarihi: 18.6.2021 17:26 Son Güncelleme: 18.6.2021 17:26

Hayat, kardeşler için daha zor artık! 'in sezon finali bomba gibi geliyor!

Hayat, kardeşler için daha zor artık! Kardeşlerim'in sezon finali bomba gibi geliyor!

ATV ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi "", sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Başrollerini Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk) ve Cihan Şimşek (Oğulcan) gibi isimlerin paylaştığı Kardeşlerim'de neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim dizisinin sezonu finalinin detayları...

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

18.Bölüm Özeti:

"Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar.

Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Hayat, kardeşler için daha zor artık! Kardeşlerim'in sezon finali bomba gibi geliyor!
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