Arka Sokaklar'ın yıldızı Merve Oflaz ve Allan Hakko'nun aşk tatili

"EVLİLİK TEKLİFİ YOK"

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Allan Hakko ile Bebek'te görüntülenen Merve Oflaz, gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve "Karantina sürecine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bir yandan da set devam ediyor" şeklinde konuşmuştu. Bir dönem Allan Hakko'yla ayrıldıkları yönünde çıkan haberlere Oflaz, "Yok, hiçbir zaman ayrılmadık. Gayet mutluyuz gördüğünüz gibi. Ayrıldığımız iddialarını şu an sizden duydum" demiş, "Evlenme teklifi geldi mi?" sorusuna ise "Bir teklif falan yok. Mutlu güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda. İlla ki bir teklif almam gerekmiyor yani" yanıtını vermişti.