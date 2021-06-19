Arka Sokaklar'ın yıldızı Merve Oflaz ve Allan Hakko'nun aşk tatili

Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda kaldıkları otelin beach'inde görüntülendi. Plaja inen sevgililer birbirlerine sarılıp sevgi gösterisinde bulundu.
Milliyet'in haberine göre; Hakko, arkadaşıyla denize girmeyi tercih ederken, oyuncu ise bir arkadaş grubunun içerisinde bulunan küçük bebeğini sevmeyi tercih etti.
Oflaz, denize girmeyi tercih etmezken arkadaşlarıyla sohbet edip hasret giderdi. Brezilya bikinisi giyen Oflaz'ın fit görüntüsü dikkat çekti.
Oflaz ve Hakko'nun birbirlerine defalarca sarılması ise dikkatlerden kaçmadı. Çift akşam saatlerinde beach'ten ayrılıp odalarının yolunu tuttu.
"BENDE ANTİKOR OLUŞTU"
Öte yandan koronavirüsü atlattıktan sonra Bebek sahilinde görüntülenen Oflaz, maskesiz halde gazetecilere yakalanınca panik olmuş ve "Maskesiz çektiniz ama bende bayağı iyi antikor oluştu" demişti.
"KALICI BİR HASTALIK OLUŞMADI"
Hastalık sonrası sağlığı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirten Merve Oflaz, "Kalıcı bir rahatsızlık oluşmadı, sadece nefes darlığım oluyordu. Zaten negatif çıktıktan sonra spor yapmaya başladım ve daha da rahatladım" ifadelerini kullanmıştı.
"EVLİLİK TEKLİFİ YOK"
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Allan Hakko ile Bebek'te görüntülenen Merve Oflaz, gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve "Karantina sürecine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bir yandan da set devam ediyor" şeklinde konuşmuştu. Bir dönem Allan Hakko'yla ayrıldıkları yönünde çıkan haberlere Oflaz, "Yok, hiçbir zaman ayrılmadık. Gayet mutluyuz gördüğünüz gibi. Ayrıldığımız iddialarını şu an sizden duydum" demiş, "Evlenme teklifi geldi mi?" sorusuna ise "Bir teklif falan yok. Mutlu güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda. İlla ki bir teklif almam gerekmiyor yani" yanıtını vermişti.