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Giriş Tarihi: 19.6.2021 12:02 Son Güncelleme: 19.6.2021 12:15

'dan itirafı! ‘Patron Neslihan’

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül itirafı! ‘Patron Neslihan’

Yakışıklı oyuncu 2016 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu ile ilgili söylediği sözlerle sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu, özel yaşantısı hakkında konuştu. Kadir Doğulu, evde mutfak işlerinden eşi Neslihan Atagül’ün sorumlu olduğun belirterek şöyle konuştu: “Evde mutfak Neslihan’dan soruluyor. Ben de arada bir girip bir şeyler yapıyorum. Mutfakta değişik şeyler denemeyi seviyorum. Mutfakta patron Neslihan.”

dizisinin başrol oyuncuları ve , önceki gün 'nda görüntülendi.

Set arasında yemek molası veren oyunculardan Kadir Doğulu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ile evli olan Kadir Doğulu, özel yaşantısı hakkında konuştu.

Diziyle ilgili konuşan Kadir Doğulu, "Dizide çok daha meşakkatli, denenmeye değer yemekler yapıyoruz. Burada patates falan yedik.

Bir oyuncu olarak sette işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Tatmin olan ekibin bir kısmıyız. Reyting kısmı da kanalı ve yapımcıyı ilgilendiriyor." dedi.

Dizide bir şefi canlandıran Kadir Doğulu, karakteri için "Neşeli olması biraz bana benziyor. O da Güneyli olmamdan kaynaklanıyor sanırım." yorumunda bulundu.

"MUTFAĞIN PATRONU NESLİHAN"

Kadir Doğulu, evde mutfak işlerinden eşi Neslihan Atagül'ün sorumlu olduğun belirterek şöyle konuştu: "Evde mutfak Neslihan'dan soruluyor. Ben de arada bir girip bir şeyler yapıyorum. Mutfakta değişik şeyler denemeyi seviyorum. Mutfakta patron Neslihan."

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Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül itirafı! ‘Patron Neslihan’
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