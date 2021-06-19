Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül itirafı! ‘Patron Neslihan’

"MUTFAĞIN PATRONU NESLİHAN"

Kadir Doğulu, evde mutfak işlerinden eşi Neslihan Atagül'ün sorumlu olduğun belirterek şöyle konuştu: "Evde mutfak Neslihan'dan soruluyor. Ben de arada bir girip bir şeyler yapıyorum. Mutfakta değişik şeyler denemeyi seviyorum. Mutfakta patron Neslihan."