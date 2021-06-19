O iddialardan sonra ilk kez ortaya çıktılar! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den yeni poz!

Ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılından itibaren evli olduğu Başak Dizer ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'hamilelik' iddiaları ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

"HAMİLE DEĞİLİM" DİYEREK İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiası hakkında açıklama yapan Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim, yanlış haber" diyerek haberleri yalanlamıştı.