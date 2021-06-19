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Giriş Tarihi: 19.6.2021 22:00

O iddialardan sonra ilk kez ortaya çıktılar! ve 'den yeni poz!

O iddialardan sonra ilk kez ortaya çıktılar! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den yeni poz!

2016 yılında ile evlenen Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddiaları bu hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Başak Dizer, 'hamile olmadığını' duyurdu. İddiaların hemen ardından ünlü çift, bir düğünde görüntülendi.

Ünlü manken ve oyuncu , 2016 yılından itibaren evli olduğu ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'hamilelik' iddiaları ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

"HAMİLE DEĞİLİM" DİYEREK İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiası hakkında açıklama yapan , "Hamile değilim, yanlış haber" diyerek haberleri yalanlamıştı.

İDDİALARDAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu iddiaların hemen ardından ise ünlü çift ilk kez görüntülendi. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, katıldıkları ve 'nun düğününden kareler paylaştı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYORDU!

Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu'nun düğününe Özge Özpirinçci de katıldı. Hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklayan ünlü oyuncunun mutluluğu yüzünden okunuyordu.

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O iddialardan sonra ilk kez ortaya çıktılar! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den yeni poz!
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