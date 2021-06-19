Son Dakika Magazin Haberleri: Kaan Yıldırım’dan flaş hamle! Ünlü oyuncu 'Hadise' sessizliğini bozdu!

Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda geçen, "Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" sözleri Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlandı.