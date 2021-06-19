Ünlü oyuncu Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun havuz pozuna beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, rol aldığı dizinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hande Ataizi, tatil pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.
HAVUZ BAŞI POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Güzel oyuncu, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile havuz başında verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah mayosu ve fit vücuduyla gençlere taş çıkartan Hande Ataizi'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncu, düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not aldı.
"BU YAZ AKLIMIZDA SADECE TATİL VAR"
Güzel oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla görüntülenmişti. Burada magazin muhabirlerinin "Sevgiliniz Dinç Aydoğdu'yla evlilik olur mu?" sorusuna Ataizi, "Bu yaz aklımızda sadece tatil var" yanıtını vermişti.