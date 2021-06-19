Ünlü oyuncu Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun havuz pozuna beğeni yağdı

"BU YAZ AKLIMIZDA SADECE TATİL VAR"

Güzel oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla görüntülenmişti. Burada magazin muhabirlerinin "Sevgiliniz Dinç Aydoğdu'yla evlilik olur mu?" sorusuna Ataizi, "Bu yaz aklımızda sadece tatil var" yanıtını vermişti.