Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun havuz pozuna beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 20.6.2021 05:07 Son Güncelleme: 20.6.2021 05:12

Ünlü oyuncu ile sevgilisi 'nun havuz pozuna beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun havuz pozuna beğeni yağdı

, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Oğlu ve genç sevgilisi Dinç Aydoğlu ile tatile çıkan Hande Ataizi, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Siyah mayosuyla poz veren güzel oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmazken, paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü oyuncu , rol aldığı dizinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hande Ataizi, tatil pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

HAVUZ BAŞI POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel oyuncu, sevgilisi ile havuz başında verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah mayosu ve fit vücuduyla gençlere taş çıkartan Hande Ataizi'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncu, düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not aldı.

"BU YAZ AKLIMIZDA SADECE TATİL VAR"

Güzel oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla görüntülenmişti. Burada magazin muhabirlerinin "Sevgiliniz Dinç Aydoğdu'yla evlilik olur mu?" sorusuna Ataizi, "Bu yaz aklımızda sadece tatil var" yanıtını vermişti.

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Ünlü oyuncu Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun havuz pozuna beğeni yağdı
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