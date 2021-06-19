Haberler Günaydın Haberleri Yönetmen Uluç Bayraktar 25 yaş küçük sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile evlendi!
Giriş Tarihi: 19.6.2021 11:32 Son Güncelleme: 19.6.2021 11:35

Yönetmen 25 yaş küçük sevgilisi ile evlendi!

Yönetmen Uluç Bayraktar 25 yaş küçük sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile evlendi!

Reyting rekortmeni dizilerin yönetmenliğini üstlenerek ismini geniş bir kitlelere duyuran 46 yaşındaki , bir süredir aşk yaşadığı 21 yaşındaki yapımcı ile evlendi.

, gibi dizilerin yönetmenliğini yapan 46 yaşındaki , kendisinden 25 yaş küçük olan 'yla 'daki bir mekanda düzenlenen törenle evlendi.

SADE BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ

Çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim de katıldı. Alara Hamamcıoğlu, Uluç Bayraktar'ın son filmi "9.75"in yardımcı yapımcılığını üstlenmişti.

Düğün heyecanı yaşayan Bayraktar, sosyal medya hesabından henüz bir paylaşım gelmedi. Düğün törenine katılan oyuncu , çiftin mutlu günlerinden kareler paylaşmayı ihmal etmedi.

Sade bir törenle evlenen Hamamcıoğlu, gelinlik tercihini kabarık olmayan şık bir tasarımdan yana yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yönetmen Uluç Bayraktar 25 yaş küçük sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile evlendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA