Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı...

Mart 2018'de Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan Ali Sunal eşiyle mutluluğun tadını çıkarıyor.
Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan Sunal'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.
2000 yılında babasını kaybeden Ali Sunal, 1999 yılında babasıyla birlikte 'Propaganda' isimli filmden rol almıştı.
Ali Sunal, filmden bir kareyi Instagram sayfasından paylaşarak, Babalar Günü'nde merhum Kemal Sunal'ı andı.
Kemal Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirmiştir. Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir.