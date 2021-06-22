Deniz Uğur ile Erdinç Gülener balayında! Çiçeği burnunda çift denizde aşka geldi...

Erdinç Gülener, o dönem verdiği bir röportajda, partneri için; "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.