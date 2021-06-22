Deniz Uğur ile Erdinç Gülener balayında! Çiçeği burnunda çift denizde aşka geldi...

Geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan Deniz Uğur ile Erdinç Gülener, balayına çıktı. Tatil için Bodrum'u tercih eden Deniz Uğur ile Erdinç Gülener çifti, kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi.
Torba'daki bir otelin cabanasında objektiflere yansıyan Uğur ile Gülener, günü kendileri için özel tahsis edilmiş bölümde geçirdi.
GÜN BOYU SOHBET ETTİLER
Erken saatlerde iskeleye inen aşıklar, gün boyu baş başa sohbet etti. Akşama doğru kendilerini serin sulara bırakan ikili, günü yüzerek tamamladı.
BİKİNİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Üç çocuk annesi Deniz Uğur'un şort-etek formundaki bikinisi dikkat çekerken, Gülener'in eşiyle yakından ilgilendiği görüldü.
GÖKÇEADA'DA EVLENDİLER
Gökçeada'da dünyaevine giren Deniz Uğur (47) ile Erdinç Gülener (50), 2017 yılında yayınlanan "Bir Deli Sevda" adlı dizide karı-kocayı canlandırmıştı.
Erdinç Gülener, o dönem verdiği bir röportajda, partneri için; "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.