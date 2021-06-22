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Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:18 Son Güncelleme: 22.6.2021 11:29

ile balayında! Çiçeği burnunda çift denizde aşka geldi...

Deniz Uğur ile Erdinç Gülener balayında! Çiçeği burnunda çift denizde aşka geldi...

Geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan ile , balayına çıktı. Tatil için 'u tercih eden Deniz Uğur ile Erdinç Gülener çifti, kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Denizin ve güneşin keyifi çıkaran çiçeği burnunda çift romantik anlar yaşadı. Üç çocuk annesi Deniz Uğur’un şort-etek formundaki bikinisi dikkat çekerken 47 yaşındaki oyuncunun fit hali övgü topladı.

Geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan ile , balayına çıktı. Tatil için 'u tercih eden Deniz Uğur ile Erdinç Gülener çifti, kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi.

'daki bir otelin cabanasında objektiflere yansıyan Uğur ile Gülener, günü kendileri için özel tahsis edilmiş bölümde geçirdi.

GÜN BOYU SOHBET ETTİLER

Erken saatlerde iskeleye inen aşıklar, gün boyu baş başa sohbet etti. Akşama doğru kendilerini serin sulara bırakan ikili, günü yüzerek tamamladı.

BİKİNİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Üç çocuk annesi Deniz Uğur'un şort-etek formundaki bikinisi dikkat çekerken, Gülener'in eşiyle yakından ilgilendiği görüldü.

GÖKÇEADA'DA EVLENDİLER

'da dünyaevine giren Deniz Uğur (47) ile Erdinç Gülener (50), 2017 yılında yayınlanan "" adlı dizide karı-kocayı canlandırmıştı.

Erdinç Gülener, o dönem verdiği bir röportajda, partneri için; "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Deniz Uğur ile Erdinç Gülener balayında! Çiçeği burnunda çift denizde aşka geldi...
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