Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında flaş gelişme!

YURTDIŞI GİRİŞ-ÇIKIŞLARI İNCELEME ALTINA ALINDI

Tarafların sunduğu dilekçeleri inceleyen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi basit yargılama uygulamasından vazgeçilerek davanın normal olarak devam edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca olay anına tanıklık eden iki kişinin dinlenmesi için talimatta bulunurken Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Eda Aktan'ın Haziran 2019 tarihine ilişkin yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarını talep etti.